藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

楓度翩翩！賞楓蒸汽主題列車眾人自律 拍照輕鬆優雅

2026/01/06 14:09

大家在月台上井然有序拍攝SL31號機關車。（黃源明提供）大家在月台上井然有序拍攝SL31號機關車。（黃源明提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕去年底阿里山國家森林遊樂區迎來5年來最佳「楓景」，讓參加阿里山林鐵2025年「楓度翩翩」蒸汽主題列車的團員直呼：「值回票價！」難能可貴的是，在導覽解說老師「阿里山達人」黃源明的場控下，團員都相當自律，遊客與攝影人也跟著見賢思齊，大家都展現「楓度翩翩」的一面，讓拍照變得輕鬆優雅。

SL31號機關車與楓紅同框美景。（黃源明提供）SL31號機關車與楓紅同框美景。（黃源明提供）

黃源明指出，每年的12月阿里山楓紅，每週固定一個梯次的賞楓蒸汽主題列車，因為一票難求，加上蒸汽火車上路，沿途都會吸引遊客滿滿的關注焦點，還有上山搶拍楓紅蒸汽火車的攝影人及鐵道迷，站在不同的參與者立場，這次費盡心思安排現場導覽，進行每個梯次上路前的第一手場勘，並規畫每週獨特的賞楓導覽重點，讓來到阿里山參加蒸汽主題列車的朋友們，都能享有獨一無二的體驗。

從檜木車廂看出去的山景美不勝收。（黃源明提供）從檜木車廂看出去的山景美不勝收。（黃源明提供）大家在月台上井然有序拍攝SL31號機關車。（黃源明提供）大家在月台上井然有序拍攝SL31號機關車。（黃源明提供）

黃源明說，蒸汽主題列車最大的賣點就是SL31號機關車的動態展演，這次除了對高岳的木棧道楓紅版的鳴笛噴煙（至少3次再加上安可），三階段的攝錄影涵蓋火車版及人像版的限定畫面，祝山車站的專屬月台，蒸汽主題列車共兩回的進出站，更是參加團員才有的獨家畫面。

SL31號機關車的動態展演。（黃源明提供）SL31號機關車的動態展演。（黃源明提供）SL31號機關車進入祝山車站的精采畫面。（黃源明提供）SL31號機關車進入祝山車站的精采畫面。（黃源明提供）

黃源明強調，以往拍照時往往出現各路人馬亂入致畫面不優的狀況，這次透過適當引導，讓現場遊客更清楚鐵路法的軌道區規範，再經攝影提醒，拍火車可以更安全。尤其今年天氣特別好，以阿里山檜木為相框的主題列車檜木車廂，最適合用來取景限定版畫面，包括玉山群峰及塔山峭壁，並提醒以錄影高清模式優先，大家都拍到美美的影片與照片，快快樂樂地踏上歸途。

SL31號機關車經過對高岳車站。（黃源明提供）SL31號機關車經過對高岳車站。（黃源明提供）SL31號機關車與楓紅同框美景。（黃源明提供）SL31號機關車與楓紅同框美景。（黃源明提供）

