藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

影像藝術扎根校園 文府國小師王永志獲藝術教育貢獻獎

2026/01/06 14:25

影像藝術扎根校園，高雄王永志老師獲藝術教育貢獻獎。（高市教育局提供）影像藝術扎根校園，高雄王永志老師獲藝術教育貢獻獎。（高市教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市文府國小王永志老師致力推廣國中小影像藝術教育，指導作品與教學成果屢獲獎項肯定，並代表台灣於西班牙、日本及中國大陸等國際舞台交流展出，培育無數「小導演、小演員」，讓校園成為最生動的美感教室，獲選教育部114年「藝術教育貢獻獎」。

去年9月山陀兒颱風重創高雄市校園，文府國小一棵創校時栽植、超過20年的猢猻木連根拔起，面臨移除命運，王永志不捨老樹消失，帶領學生以「永續」為主題進行彩繪創作，為老樹賦予新生命，歷經修復後，老樹不僅保留下來，更陸續萌發新葉，成為校園生命教育的重要教材，讓學生深刻感受藝術所帶來的療癒與重生力量。

王永志為文府國小校園影像藝術教育的重要推手，帶領學生用藝術回應環境、用創作參與改變，他的教學一直是以學生為本，鼓勵主動發現問題、提出解方，並帶領師生將課堂所學化為實際行動，包括創作可供遊憩的公共藝術作品，如修復校園生態池受損景觀，為校園注入嶄新生命力。

他同時也走出校園，跨界與南風劇團、高雄市環保局、樹德科技大學、崑山科技大學等單位合作，參與多部舞台劇、廣告與電影短片製作，並於2012年將演出與攝影經驗導入國中小課程，指導學生拍攝微電影。

王永志執教30年長期投入藝術教育推動，始終秉持「共好」精神，以一棵被颱風吹倒的老樹，在學生畫筆下重新長出生命力，也用影像創作，改變了學生看世界的方式，榮獲教育部114年「藝術教育貢獻獎」。

