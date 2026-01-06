自由電子報
藝文 > 即時

馬年藝術裝置搶先亮相 淡水紅毛城三匹充氣馬吸睛登場

2026/01/06 14:29

新北市立淡水古蹟博物館推出馬年藝術裝置，3件以「馬」為主題的大型充氣作品《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起進駐淡水紅毛城；圖為《山海之馬》。（記者羅國嘉攝）新北市立淡水古蹟博物館推出馬年藝術裝置，3件以「馬」為主題的大型充氣作品《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起進駐淡水紅毛城；圖為《山海之馬》。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕迎接馬年到來，新北市立淡水古蹟博物館推出馬年藝術裝置，三件以「馬」為主題的大型充氣作品《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起進駐淡水紅毛城，為年度品牌活動「光映淡水」揭開序幕，結合藝術展演、市集音樂與水陸遊程，讓百年古蹟化身充滿活力的當代文化舞台。

新北市立淡水古蹟博物館推出馬年藝術裝置，3件以「馬」為主題的大型充氣作品《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起進駐淡水紅毛城；圖為《淡水河馬》。（記者羅國嘉攝）新北市立淡水古蹟博物館推出馬年藝術裝置，3件以「馬」為主題的大型充氣作品《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起進駐淡水紅毛城；圖為《淡水河馬》。（記者羅國嘉攝）

淡古館長蔡美治指出，淡水古蹟博物館自2021年創辦年度品牌活動「光映淡水」以來，已成為新北最具代表性的藝文活動之一。今年推藝術裝置、音樂市集與水陸遊程三大主軸，串聯古蹟空間、藝文展演與地方生活。其中最受矚目的藝術裝置，便是以農曆生肖「馬」為靈感量身打造的大型充氣作品，作品即日起展出至2月28日。

除藝術裝置外，淡古將於1月10、11日於淡水紅毛城舉辦「河光集市」，集結淡水在地茶鋪、陶藝、玻璃、編織等20攤手作品牌，並邀請來自日本岡山的選品店共襄盛舉，展現河港城市的文化交流。活動期間安排大提琴家李東熙、療癒女聲嶼浵、DJ林貓王與靈魂女聲薛詒丹輪番演出，為百年古蹟注入嶄新節奏。此外，現場同步推出期間限定聯名餅乾禮盒，以淡水紅毛城與充氣馬造形設計，限量40組，兼具收藏與送禮價值。

蔡美治表示，淡水古蹟博物館也攜手十三行博物館推出「與橋同行——淡八共鳴」水陸雙遊程，首發場次廣受好評。下一梯次將於明（7）日上午10時開放線上報名，成功參與者可獲專屬訂製的「漫遊水岸徽章套組」，邀請民眾以不同視角，感受淡水河岸的歷史與文化風景。

新北市立淡水古蹟博物館推出馬年藝術裝置，三件以「馬」為主題的大型充氣作品《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起進駐淡水紅毛城；圖為《午日夢馬》。（記者羅國嘉攝）新北市立淡水古蹟博物館推出馬年藝術裝置，三件以「馬」為主題的大型充氣作品《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起進駐淡水紅毛城；圖為《午日夢馬》。（記者羅國嘉攝）

