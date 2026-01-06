噍吧哖園區新展 金牌教練葉志仙攜兒時隊友重拾玉井棒球記憶

噍吧哖文化園區完成展覽更新，呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，出身玉井當地的前國手、總教練葉志仙造訪。（南市文化局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南噍吧哖文化園區近期完成展覽的更新，其中呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，成功喚起地方集體記憶，出身玉井的洛杉磯奧運銅牌選手、杜哈亞運金牌總教練葉志仙與昔日少棒隊友重返參觀，大家指認老照片，回憶兒時一起訓練、打拚的熱情歲月，迄今仍印象深刻，全力為國爭光的雄心壯志，也令人感動。

噍吧哖文化園區完成展覽更新，其中呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，吸引知名的前國手、總教練葉志仙（右2）造訪，並與兒時隊友一起參觀。（南市文化局提供）

園區改造後，全新推出「玉井製造」、「勇闖噍吧哖事件」常設展覽，以地方產業與歷史事件為主軸，其中前者聚焦糖廠、油礦與愛文等，梳理其發展脈絡；1970年代玉井糖廠仍在營運期間，正值全台少棒風潮，廠方將原本的菜園闢建為棒球場，提供在地少棒隊練習與比賽場域，吸引民眾圍觀，曾出現萬人空巷的盛況，成為當地棒球文化的重要起點。

南市文化局指出，葉志仙被視為從玉井糖廠棒球場啟蒙的代表人物，1971年代表出征世界少棒賽奪冠，1984年為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，寫下台灣於一級國際賽事的歷史紀錄，2006年更以總教練身分率領國家隊奪下杜哈亞運棒球金牌，其成就也正是展覽中最具象徵意義的時代縮影。

與葉志仙同行的有陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等，都是棒壇前輩，有的同在玉光少棒隊；溫金明分享，玉光隊其實就是玉井國小棒球隊，早年以「玉井隊」名義參賽時成績一般，改名為「玉光隊」後，反而屢創佳績，成為地方棒球史中的趣談。

參觀後，眾人在展示自身年少打球身影的展板前合影留念，文化局強調，透過展覽改造，噍吧哖園區讓地方記憶得以再現，玉井在台灣棒球史中的角色也被重新看見。

