自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

噍吧哖園區新展 金牌教練葉志仙攜兒時隊友重拾玉井棒球記憶

2026/01/06 14:37

噍吧哖文化園區完成展覽更新，呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，出身玉井當地的前國手、總教練葉志仙造訪。（南市文化局提供）噍吧哖文化園區完成展覽更新，呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，出身玉井當地的前國手、總教練葉志仙造訪。（南市文化局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南噍吧哖文化園區近期完成展覽的更新，其中呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，成功喚起地方集體記憶，出身玉井的洛杉磯奧運銅牌選手、杜哈亞運金牌總教練葉志仙與昔日少棒隊友重返參觀，大家指認老照片，回憶兒時一起訓練、打拚的熱情歲月，迄今仍印象深刻，全力為國爭光的雄心壯志，也令人感動。

噍吧哖文化園區完成展覽更新，其中呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，吸引知名的前國手、總教練葉志仙（右2）造訪，並與兒時隊友一起參觀。（南市文化局提供）噍吧哖文化園區完成展覽更新，其中呈現1970年代糖廠棒球風景的主題內容，吸引知名的前國手、總教練葉志仙（右2）造訪，並與兒時隊友一起參觀。（南市文化局提供）

園區改造後，全新推出「玉井製造」、「勇闖噍吧哖事件」常設展覽，以地方產業與歷史事件為主軸，其中前者聚焦糖廠、油礦與愛文等，梳理其發展脈絡；1970年代玉井糖廠仍在營運期間，正值全台少棒風潮，廠方將原本的菜園闢建為棒球場，提供在地少棒隊練習與比賽場域，吸引民眾圍觀，曾出現萬人空巷的盛況，成為當地棒球文化的重要起點。

南市文化局指出，葉志仙被視為從玉井糖廠棒球場啟蒙的代表人物，1971年代表出征世界少棒賽奪冠，1984年為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，寫下台灣於一級國際賽事的歷史紀錄，2006年更以總教練身分率領國家隊奪下杜哈亞運棒球金牌，其成就也正是展覽中最具象徵意義的時代縮影。

與葉志仙同行的有陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等，都是棒壇前輩，有的同在玉光少棒隊；溫金明分享，玉光隊其實就是玉井國小棒球隊，早年以「玉井隊」名義參賽時成績一般，改名為「玉光隊」後，反而屢創佳績，成為地方棒球史中的趣談。

參觀後，眾人在展示自身年少打球身影的展板前合影留念，文化局強調，透過展覽改造，噍吧哖園區讓地方記憶得以再現，玉井在台灣棒球史中的角色也被重新看見。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應