走讀與劇場創作 雞屎藤舞蹈劇場帶領兒童認識家鄉
南市文化局與雞屎藤舞蹈劇場規畫系列「溪北之南文化體驗與演出計畫」，青銀族群參與「環境劇場工作坊」。（南市文化局提供）
〔記者王涵平／台南報導〕南市文化局與雞屎藤舞蹈劇場規劃系列「溪北之南文化體驗與演出計畫」，2月10日辦理「溪北探險隊——給囡仔的文化體驗營」，培養對自己居住城市的感知力與創作力，1月10日中午12點開放線上報名。
「溪北之南文化體驗與演出計畫」12月完成「溪北風景線——環境劇場工作坊」聚焦15歲以上青少年及銀齡族群參與。「溪北探險隊——給囡仔的文化體驗營」特別為兒童量身打造，兩日體驗營課程以新營、柳營一帶的歷史風土為核心，結合走讀、身體創作與故事劇場，歡迎8至12歲的孩童化身小小探險家，從遊戲與表演中重新認識自己生活的城市，2月10、11日在新營文化中心4樓演講室舉行。
文化局表示，給囡仔的文化體驗營以「文化生活×身體創造×藝術啟蒙」為核心概念，課程內容涵蓋囡仔版宋江陣、老城走讀、地方故事劇場創作等單元，引導孩子在行動與想像中感受溪北地區的歷史紋理與人文記憶，透過遊戲與故事創作，讓藝術教育向下扎根，持續擴展溪北之南的文化行動版圖。
「溪北探險隊—給囡仔的文化體驗營」1月10日（六）中午12點開放線上報名。（南市文化局提供）
