數學問題！ 文化幣限期超省方案 直逼免費看國片

115年文化幣在既有優惠之外，3月31日前，觀看早場（中午12點以前）國片，有機會獲得等同免費的回饋點數。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕迎接史上最長寒假，文化部為鼓勵學生使用文化幣看國片，又出新招，就是在原來的全時段看國片消費2點送1點、看國片滿350點送100點之外，再加碼「青春早安場」消費滿350點再回饋100點。

由於目前青少年優惠電影票價多在250元至340元之間，為鼓勵青少年多多看國片，文化部特別訂定了350元的門檻，吸引「結伴同行」。試算看看，如果小明與朋友結伴看單一票價300元的國片，就是600元，消費2點送1點，先獲回饋300點，因超過350點可以送100點，以及「青春早安場」再加100點，等於小明的文化幣帳戶在扣掉600點之後，會再回補500點回來。亦即2人只花了100點，就看了早場國片。

當然，有某些票價較高的電影院，或特別的電影套票，舉凡單筆購買超過350元，即可享2種100點共200點回饋，還可外加消費「2點送1點」，但總回饋點數不可高於消費金額。也就是說，如果單筆消費400元，就是回饋「2點送1點」的200點，再加上「2種100點」的200點，等同回饋400點，算是免費看了早場電影了。應注意的是，這個超級優惠回饋限期即日起至3月31日前。

