韓國觀光公社1/7~2/13推迎新春系列活動 逛KOREA PLAZA寶劍ZONE、打卡抽獎拿好禮

韓國觀光公社KOREA PLAZA推出「寶劍ZONE」，邀請大家來現場參加活動拿好禮。（韓國觀光公社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接2026年，韓國觀光公社將於1月7日至2月13日，在台北KOREA PLAZA推出一系列迎新春主題活動，其中一大亮點是為韓國觀光名譽宣傳大使朴寶劍打造的專屬「寶劍ZONE」，凡於此區完成指定任務，即可獲贈朴寶劍為宣傳韓國觀光拍攝的限量明信片；還有，參與現場活動將抽出超過400個獎項，包含150份與兩大啦啦隊韓國女孩李多慧、李雅英共同拍攝的2026年曆、韓國地方特色旅遊好物、韓國人氣零食及韓國傳統手環、鑰匙圈等好禮，邀請大家在活動期間前來台北KOREA PLAZA玩。

韓國觀光公社設定2026年為「韓國中部觀光年」，推出更多樣化的中部地區旅遊產品，圖為世宗特别自治市國立世宗樹木園。（韓國觀光公社提供）

KOREA PLAZA是韓國觀光公社台北支社設立的韓國文化觀光體驗中心，不僅提供最新韓國旅遊資訊，也定期舉辦世宗學堂韓語課程、旅遊講座與工作坊，是近距離感受韓國文化、參與觀光活動的重要基地。今年韓國觀光公社將全羅南道新安郡的紫島主題搬進KOREA PLAZA，現場不僅設置有朴寶劍大型背牆、人形立牌，更特設紫島熱門景點「紫色電話亭」，提供粉絲們絕佳的拍照打卡點，只要在此區完成指定拍照打卡任務，可獲得朴寶劍為宣傳韓國觀光，特別於忠清南道保寧市川北青麥田、首爾特別市昌德宮後苑、全羅南道麗水市蓋島青石浦海水浴場等知名景點拍攝的限量明信片，邀請粉絲循著朴寶劍的足跡，規畫一場與「寶劍同遊」的深度韓國之旅。

韓國觀光公社台北支社表示，截至2025年11月，台灣訪韓旅客已突破172萬人次，相較2024年大幅成長27%，創下歷史新高紀錄，今年有望突破190萬人次。韓國觀光公社將2026年目標設定為吸引230萬名台灣旅客訪韓，持續深化台韓觀光交流。繼2025年「韓國南部觀光年」，韓國觀光公社台北支社為持續推廣2、3線城市，以創造更高的訪韓人數，特別設定2026年為「韓國中部觀光年」（包含大田廣域市、世宗特別自治市、江原特別自治道、忠清南道、忠清北道、全北特別自治道），為因應這個主題，台北支社預計將在今年與各大旅行社合作，推出更多樣化的中部地區旅遊產品。

KOREA PLAZA迎新春推出「韓國中部城市票選」，提供豐富獎品給參與的民眾。（韓國觀光公社提供）

為搶先讓民眾了解韓國中部的魅力景點，KOREA PLAZA同步推出「韓國中部城市票選」任務，活動將呈現18個中部地區的潛力景點，包含充滿歷史底蘊的古蹟、壯闊的自然國家公園，以及療癒身心的K-Wellness觀光體驗等，為今年韓國之旅開啟全新的可能性。現場將準備豐富好禮，包含韓國觀光公社2026年桌曆、韓國人氣零食、精美旅遊紀念品，如穿著紫色dress code完成任務還可加碼再抽1次，期待與台灣民眾一同迎接嶄新的韓國旅遊年。

「2025年訪韓人數猜猜樂」線上活動獎品：韓國旅遊大禮包。（韓國觀光公社提供）

除了現場活動，也為無法到達現場的民眾準備有趣的線上挑戰「2025年訪韓人數猜猜樂」，只要在「韓國觀光公社台北支社Facebook或Instagram官方帳號」猜猜看2025年的訪韓人數，最接近的前10名可獲得韓國旅遊大禮包，內含韓國旅遊地圖、WOWPASS卡、Kingdom Friends頸枕、Kingdom Friends娃娃吊飾、Kingdom Friends底片相機等好禮。更多相關內容詳詢「KOREA PLAZA新春活動」活動貼文、「2025年訪韓人數猜猜樂」活動貼文。

