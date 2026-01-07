睽違30年 日本小原流插花展再現新營

睽違30年，日本小原流插花展再度於今日在新營登場。（新營文化中心提供）

〔記者王涵平／台南報導〕睽違30年，日本小原流插花展再度於今（7）日在新營登場，和風花影再現，強調「先認識自然，再表現自然」，觀察花材的生態與姿態，並將個人感受融入作品。

睽違30年，日本小原流插花展再度於今日在新營登場。（新營文化中心提供）

《和風花影——日本小原流插花展》於今日至1月11日在新營文化中心展出，由新營地區小原流插花同好王烱哲、辜麗娟、陳偉林、李雨真、羅若蘭、陳雅芬、翁雪滿等7人聯展，小原流是日本三大插花流派之一，以表現自然景觀的寫景插花見長，尊重植物本身特色，僅以修剪等方式來呈現植物線條的美感。

請繼續往下閱讀...

在水盤中重現比自然更優雅的風景，也將植物可能展現的姿態與生命力融入作品中，插作方式有用劍山的盛花及投入的瓶花二大類，發展出「盛花」、「瓶花」、「花意匠」等多元風格。展出者以自然為師，考慮植物生長環境與季節的變化，創造出各式風格的作品。有時是山林野趣，也可見文人雅風，或富麗堂皇或小家碧玉，可高雅端莊，可搖曳生姿，千變萬化。

近40個作品都是展出前1日現場插作完成，有呈現日本和風的進口花材，也有鄉間小路上不知名的花草。花展期間將於1月9、11日舉辦免費插花體驗課。

睽違30年，日本小原流插花展再度於今日在新營登場，7人聯展，和風花影再現。（新營文化中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法