讓藝術如風起 「嘉義風」成軍傳承畫都風華

嘉義風藝術群創會藝術家齊聚。（莊玉明提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義素有「畫都」之稱，為傳承嘉義藝術風華，知名油畫家、現任台陽美術協會秘書長莊玉明發起，與一群熱愛土地的藝術家成立「嘉義風」藝術群（全稱：嘉義風 風嘉義藝術群），將在今年美術節前夕3月22日星期日上午，結合鹿草寫生會主辦第2屆「向畫都致敬——嘉義公園」寫生活動，以行動綻放畫都嘉義的藝術熱力。

莊玉明邀請藝術家江添富、張益源書寫團體名稱。（莊玉明提供）

「嘉義風」藝術群日前在嘉義縣蒜頭糖廠北歐工坊成立，創會藝術家為莊玉明、鄭炳煌、鄭弘國、江添富、張益源、歐志成、盧廷昌、劉婷瑟、林慧茹及詹珳淇，眾人分享對這片土地的深情與創作藍圖，盼透過創作、論述、展覽、活動等，讓「嘉義風」成為藝壇不斷擴散、流動的能量。

莊玉明說，嘉義1938年贏得畫都美名，藝術人才輩出，回顧前輩藝術家陳澄波、林玉山、蒲添生、吳梅嶺等藝術精神，為後輩典範；自己深受恩師林國治（1933-2015）對藝術熾熱精神的感召，期盼傳承畫都嘉義藝術風華，為家鄉奉獻微薄之力，因此發起成立具理想、實踐、共好理念的「嘉義風」藝術群，表現嘉義風土、人文與土地的美好。

為表彰對藝術教育與創作的傑出貢獻，藝術群設立「首席藝術家」制度，首屆榮譽由鄭炳煌獲得；莊玉明說，藝術群歡迎認同宗旨、保有創作熱力的夥伴加入，參與活動，共同為傳承嘉義藝術風華努力。

「嘉義風」藝術群。（莊玉明提供）

