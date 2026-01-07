自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹縣寶山鄉結合Hami書城 即日起共推數位閱讀

2026/01/07 15:50

新竹縣寶山鄉圖書館即日起導入電子書平台，使鄉內的閱讀活動不只侷限於實體圖書館。（記者黃美珠攝）新竹縣寶山鄉圖書館即日起導入電子書平台，使鄉內的閱讀活動不只侷限於實體圖書館。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所推動全民閱讀，也積極鼓勵數位閱讀習慣，即日起推出「Hami書城電子書服務」，結合GPS定位閱讀與帳號登入機制，提供寶山鄉親全天候、免費的電子書閱讀資源，讓閱讀突破時間與空間限制，隨時隨地輕鬆展開。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，該鄉圖書館即日起導入Hami書城電子書服務，內容涵蓋上萬本暢銷書籍、熱門雜誌、當日報紙以及多元有聲書，提供24小時不打烊的閱讀體驗。（記者黃美珠攝）新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，該鄉圖書館即日起導入Hami書城電子書服務，內容涵蓋上萬本暢銷書籍、熱門雜誌、當日報紙以及多元有聲書，提供24小時不打烊的閱讀體驗。（記者黃美珠攝）

鄉長邱振瑋說，公所積極導入電子書平台，使鄉內的閱讀活動不只侷限於實體圖書館。所以導入Hami書城電子書服務，內容涵蓋上萬本暢銷書籍、熱門雜誌、當日報紙以及多元有聲書，提供24小時不打烊的閱讀體驗。服務方式則包含鄉公所限定區域GPS定位閱讀，也有不受限地點的帳號登入暢讀模式，讓通勤族、學生、長輩、行動不便者都能彈性運用。

他還說，數位閱讀不僅能補足實體館藏的限制，也縮短了城鄉資源差距，是寶山鄉邁向智慧鄉鎮、友善學習環境的重要一步。未來公所也將持續跟其他圖書館合作，推動更多閱讀與文化相關服務。

現在民眾只需下載「Hami書城」APP，啟用定位閱讀功能，使用指定帳號登入並選擇「新竹縣寶山鄉公所」，確認定位成功後即可立即「在線」悠遊書海；或洽詢寶山鄉立圖書館（03-5200467），或Hami書城平日上班時段的客服專線：0800-070-368，就可開啟個人的數位閱讀習慣。

新竹縣寶山鄉圖書館即日起導入Hami書城電子書服務。（寶山鄉公所提供）新竹縣寶山鄉圖書館即日起導入Hami書城電子書服務。（寶山鄉公所提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應