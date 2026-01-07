愛與生活的藝術力量 李盈瑩《心筆傳情》半世紀公益歷程化作感動

藝術家李盈瑩將志工生涯與公益服務歷程，深刻呈現在畫作創作。（台南吳園藝文中心提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕藝術家李盈瑩創作個展《心筆傳情》，以「愛與生活藝術」為主題，正在吳園藝文中心展出。這次展出72幅精選作品，涵蓋自然風光、生命議題及童心系列等多樣主題，充分展現李盈瑩對藝術的熱忱與創作的深度。畫展不僅是一場視覺饗宴，更是一場心靈之旅。

藝術家李盈瑩以筆觸與色彩，將自己長達50年的志工生涯與公益服務歷程，細膩而深刻地呈現在畫作之中，展現藝術與生命歷程交織的感動力量。

藝術家李盈瑩以筆觸與色彩，展現藝術與生命歷程交織的感動力量。（台南吳園藝文中心提供）

展覽作品類型多元，包括油彩、丙烯、複合媒材等技法，呈現出豐富的視覺層次與情感深度。作品如《洞見海闊天空》、《舞動生命精彩》、《春天》等，不僅展現了自然景觀的美感，也傳遞了對生命與希望的讚頌。特別值得一提的是，她的「童心系列」和「洞夢系列」作品，以純真的筆觸探索人生深處的情感與哲思，帶給觀眾深刻的心靈觸動。

李盈瑩表示，此次展覽不僅是她多年來創作的匯集，更是對生命、自然與愛的誠摯表達。她希望透過這些作品，讓觀眾感受到藝術療癒心靈的力量，並啟發每個人對生命美好的追求。自己始終以傳愛與責任並行的信念，致力於將藝術教育、生活美學、文化傳承與社會責任相互結合。透過畫筆與真摯情感，將溫暖而美好的畫面傳遞給每一位走進展場的朋友，讓藝術成為療癒人心、連結社會的力量。

「心筆傳情—愛與生活的藝術」展期即日起至1月18日，地點在吳園藝文中心公會堂。

