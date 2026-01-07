2026台北國際書展泰國館看什麼？療癒系繪本、靈異BL到東南亞文學獎得主一次看

Cali（本名：Napasorn Khemutha）是泰國知名的靈異與超自然 BL 小説作家。她的代表作《親愛的卡利》（Khemjira Tong Rod，意譯為：謙吉拉必須倖存）在文壇獲得廣泛好評。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展泰國主題國館邀請超過10位風格多元的作家與創作者來台交流。名單中最受矚目的是曾任泰國副總理、外交部長的資深政治家邦波．阿迪雷山（Pongpol Adireksarn）。他以筆名Paul Adirex發表多部歷史與冒險小說，作品如《湄公河》曾多次被製作成影像，其跨足政治、媒體與文學的背景極具傳奇色彩。

推理與BL（Boy’s Love）文學則是當代泰國文化輸出的強項。知名推理作家普拉普（Prapt）此次也將訪台，他的作品《泰迪熊奇緣》、《日蝕》已被改編成熱門影集。普拉普最新作品《YouPhonic》更涉及其家族真實歷史，講述國共內戰期間家族被分隔於泰國與台灣兩地的往事，這段歷史連結預計將在書展現場引發兩地讀者共鳴。

另一位靈異BL名師Cali亦在名單之列，她的代表作《親愛的卡利》在文壇獲得廣泛好評。而療癒系作家塔娜蓬．唐查隆曼孔（Tanaporn Tangcharoenmankong）則帶來感人至深的《滿滿的愛》，這部作品源自她喪偶後的自我療癒，展現泰國文學在處理死亡與遺憾議題時的細膩情感。

此外，2024年「東南亞文學獎」得主普拉瑟薩克．帕瑪里（Prasertsak Padmarid）也將現身。他的正職是牙醫師，處女作《織痕》一舉奪得東南亞最高文學桂冠。兒童文學方面則有劍橋藝術學院畢業的繪本作家善普拉法．武提沃（Sanprapha Vudhivorn）等。這群背景橫跨政治家、牙醫、插畫家與影視改編大師的泰國作家群，將於2月3日至8日在書展主題廣場與讀者近距離互動，展現泰國文學跨媒介的敘事功力。

普拉普（Prapt，本名：Chairat Pipitpattanaprap）是泰國當代極度受歡迎的推理與偵探小說家之一。（台北書展基金會提供）

