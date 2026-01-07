自由電子報
藝文 > 即時

環遊世界的書香派對！比利時漫畫、義大利古羅馬館與捷克立體書全攻略

2026/01/07 19:14

2026台北國際書展將呈現比利時、捷克、法國精選書籍。（文化部提供）2026台北國際書展將呈現比利時、捷克、法國精選書籍。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展將於2月3日至8日登場。今年除了泰國主題國之外，同步規畫多個各具特色的國際館，讓讀者在世貿一館就能展開一場全球文化巡禮。義大利館今年以雙展館形式亮相，貿易組主任陸意吉介紹，主展館以「古羅馬風格」樑柱為視覺核心，展出童書與藝術出版。此外更與義大利COMICON漫畫展合作，特別設立義大利漫畫（Fumetti）特展區，將漫畫視為重要的文學敘事形式，回顧其歷史發展與文化影響力。

捷克館則由捷克中心台北策劃，聚焦近10年具代表性的60本兒童與青少年書籍，包含繪本、大開本知識書與圖像小說。亮點之一為「躍然紙外」特展，現場展示多款精巧的立體書與跨界創作，強調書籍的空間感與互動體驗。比利時館則由法語文化區國際關係總署攜手台北辦事處策劃，展現比利時在歐洲圖像漫畫版圖中的領先地位，展品橫跨文學小說與高品質繪本，適合不同世代讀者。

2026台北國際書展將呈現印度、義大利等國精選書籍。（文化部提供）2026台北國際書展將呈現印度、義大利等國精選書籍。（文化部提供）

法國館繼續深耕圖像敘事與人文思辨，從跨世代的閱讀設計出發，展現法式優雅的出版哲學。印度館則以「Little Mind, Big Idea」為題，從孩子的視角出發，結合童書與互動螢幕，呈現多元語言社會與傳統寓言的魅力。此外，香港館集結三大大學出版社，以「書寫香港，連結世界」為題，展出逾600本出版物，讓讀者透過文字感受香港的城市記憶與思潮。

2026台北國際書展不僅是買書的地方，更是一個以出版為核心的國際文化語言現場。各國際館不僅帶來當地精選好書，更規畫多場講座與互動活動，為台灣讀者提供跨國界的閱讀新視野。

