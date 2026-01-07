網漫迷必看！泰國超人氣Webtoon作家即將訪台 揭祕經典文學如何變身現代虐戀條漫

Amulin 是泰國自由插畫家暨作家 查莉莎．林皮蓬派布（Chalisa Limpipolpaibul）的筆名，她以作品《Budsaba》以及《大城與東吁》（Ayothaya–Ayeyarwady）廣為大眾所知。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展將於115年2月3日至8日在世貿一館登場，今年主題國由泰國擔任，不僅有文字力量，插畫展區「泰式生活風景」更是視覺愛好者的必看亮點。今年特別邀請多位泰國頂尖網漫（Webtoon）作家與插畫家來台。其中，專業全職網漫作家Mu（Chayaporn Puaphanich）備受矚目，她的代表作《無心的宛通》正在Webtoon平台熱搜連載中。Mu擅長將泰國經典文學進行現代化改編，以獨特的數位敘事語言重新詮釋，深受數位世代讀者喜愛。

另一位充滿故事性的創作者是Amulin（查莉莎．林皮蓬派布）。她在投身插畫領域前，曾是一名職業高爾夫球手，並遠征日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）。2024年底，Amulin獨立開啟黑白漫畫系列《大城與東吁》的連載，其紮實的畫風與深刻的歷史底蘊迅速走紅，甚至出現多國語言的粉絲自發翻譯版，證明泰國圖像敘事的全球跨界潛力。

泰國出版暨書商協會表示，插畫與網漫是泰國出版業成長最快的領域之一。本次展出的插畫作品涵蓋繪本、實體漫畫與網漫，創作者透過獨特的視覺語言重新詮釋泰國的身分認同與日常生活。兒童文學繪本作家如拉塔娜．波提拉（Rattana Potirath）也將分享如何透過圖像為年幼讀者點燃想像力。這些創作者將參與現場多場跨文化對談與工作坊，讓台灣讀者親身體驗泰國視覺藝術在傳統底蘊與現代數位媒介間的巧妙平衡。

