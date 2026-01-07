自由電子報
藝文 > 即時

教授粉注意！坂本龍一「觀音．聽時」特展10月登台 北美館曝光亮點

2026/01/07 23:10

坂本龍一＋真鍋大度，《感測流 2024–無形・無聲》圖為2024年東京都現代美術館展覽現場。（©2024 KAB Inc. Takeshi Asano攝）坂本龍一＋真鍋大度，《感測流 2024–無形・無聲》圖為2024年東京都現代美術館展覽現場。（©2024 KAB Inc. Takeshi Asano攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館（下稱北美館）今（7）日宣布2026年度計畫，其中2檔重量級國際合作展成為焦點，最受矚目的是預計於10月31日登場的「坂本龍一｜觀音．聽時」。這場展覽回顧已故作曲家坂本龍一自2000年代以來的開創性實踐，揭示他如何跨越聲音、影像與科技界線。展覽涵括7件大型裝置作品，邀請觀眾體驗音樂如何在空間中被看見與感知。合作名單包括高谷史郎、阿比查邦、真鍋大度等知名藝術家，展現坂本龍一對當代聲響與跨領域視覺文化的深刻影響。

教授粉注意！坂本龍一「觀音．聽時」特展10月登台 北美館曝光亮點坂本龍一＋阿比查邦・韋拉斯塔古，《async–初光》，2017。阿比查邦・韋拉斯塔古，《沉睡者》，2021。圖為2024年東京都現代美術館展覽現場。
©2024 KAB Inc. 攝影：Takeshi Asano。（©2024 KAB Inc. Takeshi Asano攝）

另一檔國際展將推出「超現實主義：對話中的世界」。本展由德國圖賓根文化交流協會策劃，梳理超現實主義從1924年至今的脈絡。展件囊括薩爾瓦多．達利、賀內．馬格利特、辛蒂．雪曼及大衛．林區等重量級藝術家，總計約120餘件展品。展覽分為集體夢想、魔幻蛻變、玩世不恭、渴望之物4個子題，帶領觀眾探索這場文化革命如何持續影響當代藝術。

此外，除了館內展覽，2026年5月李亦凡將代表台灣參加「第61屆威尼斯國際美術雙年展」。展覽以「鬱卒的平面」為題，回應當代數位生活中因感知扁平化產生的焦慮，李亦凡將以獨具特色的影像技術挑戰大眾的觀看模式。

曼．雷，《安格爾的小提琴》，授權藝術微噴，31.5×23公分。1934。（© Man Ray 2015 TRUST / VG Bild-Kunst, Bonn 2025.）曼．雷，《安格爾的小提琴》，授權藝術微噴，31.5×23公分。1934。（© Man Ray 2015 TRUST / VG Bild-Kunst, Bonn 2025.）

