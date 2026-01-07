自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

大地酒店推出新春限定「瑞馬豐年禮盒」 職人手作點心獻上年節祝福

2026/01/07 21:55

「瑞馬豐年禮盒」內含5款職人手作鹹甜點心，以質感木盒搭配繁花意象腰封，展現優雅且喜氣的年節氛圍。（大地酒店提供）「瑞馬豐年禮盒」內含5款職人手作鹹甜點心，以質感木盒搭配繁花意象腰封，展現優雅且喜氣的年節氛圍。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接2026馬年到來，大地酒店推出年度新春限定「瑞馬豐年禮盒」，以「瑞馬奔騰、豐收富足」為祝賀主題，集結5款鹹甜交織的職人手作點心，搭配質感木盒與繁花意象腰封設計，傳遞年節團圓與祝福心意。禮盒自即日起販售至2月28日止，1月31日前預訂可享新春優惠價，為新春送禮與節慶分享提供另一種選擇。

禮盒中包含寓意招財的「金燦元寶丹麥酥」，及多款風味奶香酥。（大地酒店提供）禮盒中包含寓意招財的「金燦元寶丹麥酥」，及多款風味奶香酥。（大地酒店提供）

大地酒店表示，「瑞馬豐年禮盒」由大地酒店主廚李建嶔帶領團隊精心打造，精選5種風味，從酥香丹麥酥到濃郁可可餅乾，兼具層次與口感，並象徵新年五福臨門、豐盛一整年。整體風味設計兼顧傳統年節喜氣與現代精緻口味，適合節慶贈禮或闔家共享。其中，「金燦元寶丹麥酥」以層層堆疊的酥脆口感呈現，外型寓意元寶造型，象徵招財進寶，為新年開啟好兆頭；「琥珀焦糖杏仁最中」則融合日式最中工法與焦糖杏仁香氣，外殼輕脆、內餡濃郁，展現細膩優雅的風味層次，為禮盒增添沉穩溫潤的節慶氣息；「菠菜海苔乳香酥」以鹹甜平衡為特色，菠菜清香與海苔風味交織奶香口感，適合不同年齡層享用；「緋紅絲絨乳香酥」色澤喜氣、口感柔滑，淡雅奶香中帶有細緻甜味，象徵新年紅火吉祥，為整體禮盒注入溫暖祝福；「經典黑巧美式餅」則選用醇厚可可製作，口感扎實濃郁，微苦回甘，展現成熟內斂的風味層次，為禮盒畫下沉穩而滿足的尾韻。

「瑞馬豐年禮盒」食用後，木盒可留做居家收納使用，讓新年祝福延續於生活中。（大地酒店提供）「瑞馬豐年禮盒」食用後，木盒可留做居家收納使用，讓新年祝福延續於生活中。（大地酒店提供）

此外，「瑞馬豐年禮盒」不僅是一份新春點心，更承載著大地酒店對新年的祝福與用心，食用後，木盒可留做居家收納使用，兼具環保與質感，讓新年祝福延續於日常生活中。更多相關內容洽詢電話：02-55518888轉喜歡廳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應