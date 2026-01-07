大地酒店推出新春限定「瑞馬豐年禮盒」 職人手作點心獻上年節祝福

「瑞馬豐年禮盒」內含5款職人手作鹹甜點心，以質感木盒搭配繁花意象腰封，展現優雅且喜氣的年節氛圍。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接2026馬年到來，大地酒店推出年度新春限定「瑞馬豐年禮盒」，以「瑞馬奔騰、豐收富足」為祝賀主題，集結5款鹹甜交織的職人手作點心，搭配質感木盒與繁花意象腰封設計，傳遞年節團圓與祝福心意。禮盒自即日起販售至2月28日止，1月31日前預訂可享新春優惠價，為新春送禮與節慶分享提供另一種選擇。

禮盒中包含寓意招財的「金燦元寶丹麥酥」，及多款風味奶香酥。（大地酒店提供）

大地酒店表示，「瑞馬豐年禮盒」由大地酒店主廚李建嶔帶領團隊精心打造，精選5種風味，從酥香丹麥酥到濃郁可可餅乾，兼具層次與口感，並象徵新年五福臨門、豐盛一整年。整體風味設計兼顧傳統年節喜氣與現代精緻口味，適合節慶贈禮或闔家共享。其中，「金燦元寶丹麥酥」以層層堆疊的酥脆口感呈現，外型寓意元寶造型，象徵招財進寶，為新年開啟好兆頭；「琥珀焦糖杏仁最中」則融合日式最中工法與焦糖杏仁香氣，外殼輕脆、內餡濃郁，展現細膩優雅的風味層次，為禮盒增添沉穩溫潤的節慶氣息；「菠菜海苔乳香酥」以鹹甜平衡為特色，菠菜清香與海苔風味交織奶香口感，適合不同年齡層享用；「緋紅絲絨乳香酥」色澤喜氣、口感柔滑，淡雅奶香中帶有細緻甜味，象徵新年紅火吉祥，為整體禮盒注入溫暖祝福；「經典黑巧美式餅」則選用醇厚可可製作，口感扎實濃郁，微苦回甘，展現成熟內斂的風味層次，為禮盒畫下沉穩而滿足的尾韻。

「瑞馬豐年禮盒」食用後，木盒可留做居家收納使用，讓新年祝福延續於生活中。（大地酒店提供）

此外，「瑞馬豐年禮盒」不僅是一份新春點心，更承載著大地酒店對新年的祝福與用心，食用後，木盒可留做居家收納使用，兼具環保與質感，讓新年祝福延續於日常生活中。更多相關內容洽詢電話：02-55518888轉喜歡廳。

