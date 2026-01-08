日常裡的奇蹟！北美館9月重現王雅慧經典影像 從微塵看見萬物世界

王雅慧《葉洞》微噴輸出於半光面相紙，37.5 × 50公分（×6）。2011。台北市立美術館典藏。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北美術館昨（7）日宣布2026年展覽計畫。下半年北美館將推出台灣中生代藝術家「王雅慧：回顧展」（暫名）。王雅慧生於1973年，2023年辭世，曾於2002年以《墜》獲台北美術獎，並多次參展台北雙年展與獲國巨科技藝術獎。她擅長捕捉日常經驗中的細微感受，利用低科技技術或手工道具，在影像中建構出虛擬又如實的場景。

展覽由北美館策展團隊雷逸婷、林宣君共同規劃，精選王雅慧各階段代表作，包含錄像裝置、機械動力雕塑與攝影，現場更將首度公開她的習作、創作筆記、素描手稿與紀錄影片，是藝術家20餘年創作歷程最完整的一次展出。王雅慧的作品常在抽象與具象、真實與錯覺之間遊走，以詩意手法擴延觀者對於微塵乃至萬物的感知。

王雅慧《日光下的靜物》錄像裝置，4分36秒。2005。台北市立美術館典藏。（北美館提供）

展覽預計於9月12日開展，中生代藝術家研究回顧展不僅呈現了藝術家個人的才華，也反映了台灣科技藝術與錄像裝置發展的一段重要歷程。詳詢北美館官網。

