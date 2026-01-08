人們到底在「焦慮」什麼？北美館將用「物質」與「共感」1次拆

李明學《溢出的記憶》超市與超商物件，尺寸依空間而定。2019。台北市立美術館典藏。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館（下稱北美館）昨（7）日宣布2026年度計畫。其中，針對當代社會現象與人際關係，規畫推出2檔主題策劃展，探討人、物質與世界的關聯。

4月率先登場的是由馮馨策劃的「物質世界」展，從人與物質的雙向關係出發，探索人類如何透過物件規模生產改變社會型態，而物質又如何反向介入感知。展覽將以北美館90年代以降的典藏品為基礎，並委託藝術家李傑、湯雅雯創作新作，討論物質的生產、過剩與殘餘，以及藝術家如何翻轉物件既有功能。

請繼續往下閱讀...

陽春麵研究舍《潛像描繪儀》機械裝置、機器繪圖、演算法、生成動畫、複合媒材，尺寸依空間而定。2025。（北美館提供）

5月接力展出的「共感：存在的節奏」展則由余思穎策劃，概念源自哲學家拉圖的「臨界區」概念。展覽將地球表層視為自然、科技與文化交互作用的場域，思考人與物如何共同生成。在演算法主導的時代，本展期能邀請觀眾從共感與同理心出發，探索人、物與科技的共生關係。展出團隊包含周東彥（狠劇場）、陽春麵研究舍、蔡咅璟、吳其育等台灣藝術家，以及山城知佳子、桑加．鮑梅爾等國際創作者，共同建構互助的未來價值。

北美館表示，2檔主題展不只檢視實體物質的消耗，更觸及虛擬科技對現實的操控，呈現藝術家對於當代生存狀態的深度觀察。

山城知佳子《泥人》（錄像截圖）3頻道錄像投影裝罝，23分鐘。2016。（北美館提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法