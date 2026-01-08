自由電子報
藝文 > 即時

北美館2025獲贈84件名作！張炳堂《孩子們》、侯錦郎《分憂》納入典藏

2026/01/08 12:30

張炳堂《孩子們》油彩、畫布，61 × 91公分。1951。台北市立美術館典藏。（北美館提供）張炳堂《孩子們》油彩、畫布，61 × 91公分。1951。台北市立美術館典藏。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館（下稱北美館）昨日（7）宣布2026年度計畫，並提到在規畫當代展覽之餘，持續深耕台灣美術史研究與典藏。2025年北美館共獲贈84件作品，其中包含張炳堂1951年創作的《孩子們》，畫面充滿油彩鮮明的生命力；以及侯錦郎2000年的《分憂》，均正式入館。

北美館表示，今年將協辦國立台灣美術館「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」展覽，特別出借35件廖繼春典藏作品，包含入選1928年日本帝展的代表作《有香蕉樹的院子》。這次兩館合作，使觀眾得以完整認識廖繼春創作發展軌跡，彰顯北美館保存台灣美術文化資產的成果。

侯錦郎《分憂》油彩、畫布，96 × 129公分。2000。台北市立美術館典藏。（北美館提供）侯錦郎《分憂》油彩、畫布，96 × 129公分。2000。台北市立美術館典藏。（北美館提供）

此外，北美館當代文本選集計畫亦將出版《當代文本：技術》，收錄8篇經典著述，包括電腦科學之父艾倫．圖靈的〈數位電腦能思考嗎？〉以及哲學家海德格的〈對技術的探問〉。透過重新編譯經典文獻，北美館試圖在數位工具塑造的環境中，為藝術實踐與理論建立橋梁。

