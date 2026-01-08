自由電子報
藝文 > 即時

竹東甘屋渤海堂、新埔西河堂等5案 獲文化部核定1億元修復

2026/01/08 14:16

新埔西河堂獲文資局核定總經費5000萬元，預計今年10月開工，將針對屋面、木構件、景觀排水及文物檢修等進行全面修復。（記者廖雪茹攝）新埔西河堂獲文資局核定總經費5000萬元，預計今年10月開工，將針對屋面、木構件、景觀排水及文物檢修等進行全面修復。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕文化部文化資產局正式核定新竹縣2026年「文化資產保存修復及管理維護計畫（B類）」5案共1億830萬元補助經費，核定計畫涵蓋竹東甘屋渤海堂、新埔西河堂2大重點修復工程，以及文資防護專業中心與北埔姜阿新洋樓、新埔劉家祠的管理維護案，期盼客家建築瑰寶再現風華！

新竹縣長楊文科表示，感謝文化部文化資產局的支持，其中竹東甘屋渤海堂、新埔西河堂是新竹縣2大指標修復工程，終於獲總經費補助1億200萬元。文資防護專業中心也獲核定補助，讓維護工作團隊注入強心針，期勉縣府團隊將持續做好文資各項工作，期待未來修復工程及維護工作更加圓滿順利，讓新竹縣珍貴客家建築再次展現工藝之美。

竹東甘屋渤海堂獲文資局核定總經費5200萬元，預計10月前發包，修復重點包含建築主體結構、彩繪加固及機電消防系統等工程。（記者廖雪茹攝）竹東甘屋渤海堂獲文資局核定總經費5200萬元，預計10月前發包，修復重點包含建築主體結構、彩繪加固及機電消防系統等工程。（記者廖雪茹攝）

文化局長朱淑敏表示，竹東甘屋渤海堂這次獲核定總經費5200萬元，工程預計今年10月前發包，2028年5月完工，修復重點包含建築主體結構、彩繪加固及機電消防系統等工程。甘屋渤海堂建於1916年，堂屋為2層樓，以漢洋混合風格及西式弧形拱廊著稱，更是客家名匠大木與彩繪工藝的集大成之作。

新埔西河堂獲文資局核定總經費5000萬元，預計今年10月開工，將針對屋面、木構件、景觀排水及文物檢修等進行全面修復。（新竹縣文化局提供）新埔西河堂獲文資局核定總經費5000萬元，預計今年10月開工，將針對屋面、木構件、景觀排水及文物檢修等進行全面修復。（新竹縣文化局提供）

新埔西河堂則獲核定總經費5000萬元，預計2026年10月開工，將針對屋面、木構件、景觀排水及文物檢修等進行全面修復。西河堂建築中保留精美木雕、泥塑、彩繪、剪黏等裝飾，具歷史價值及稀少性；因曾獲官方特許販售鴉片，又稱「煙香公廳」。期待它們再次展現台灣歷史文化融合的多元面向。

北埔姜阿新洋樓獲核定150萬元，將進行屋頂巡檢、外牆維修及消防安全作業。（記者廖雪茹攝）北埔姜阿新洋樓獲核定150萬元，將進行屋頂巡檢、外牆維修及消防安全作業。（記者廖雪茹攝）

北埔姜阿新洋樓獲核定150萬元，這座曾做為熱門劇集《茶金》原型場景的文化基地，將進行屋頂巡檢、外牆維修及消防安全作業，以延續其獨特的中西融合美感。新埔劉家祠則獲核定130萬元，針對擁有「燕尾多」美譽的劉家祠，將執行正廳漏水維修、電線更新及蟲蟻防治，降低古蹟受災風險。



文化局指出，除硬體修復，這次文資防護專業服務中心也獲核定350萬元，中心從2012年成立，委託專業團隊輔導轄內文資管理人，執行日常管維、防災演練及緊急通報作業，並經營Line諮詢服務。今年度文資局也透過「新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫」，再挹注60萬元，讓管維補助金由300萬元提升至360萬元。

