月津老巷弄推音樂散步 步行者樂團1/10分享創作

2026/01/08 14:22

2026月津港燈節2月7日開幕，率先登場的「月之美術館－2025漫月美行動」首度推出「音樂散步路徑」。（南市文化局提供）2026月津港燈節2月7日開幕，率先登場的「月之美術館－2025漫月美行動」首度推出「音樂散步路徑」。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕2026月津港燈節2月7日開幕，率先登場的「月之美術館—2025漫月美行動」首度推出「音樂散步路徑」，「步行者樂團」為展覽路徑譜寫4首曲子，提升觀展體驗，樂團將在1月10日到鹽水「赤兔製造所」分享創作。

2026月津港燈節2月7日開幕，率先登場的「月之美術館－2025漫月美行動」首度推出「音樂散步路徑」，「步行者樂團」為展覽路徑譜寫4首曲子。（南市文化局提供）2026月津港燈節2月7日開幕，率先登場的「月之美術館－2025漫月美行動」首度推出「音樂散步路徑」，「步行者樂團」為展覽路徑譜寫4首曲子。（南市文化局提供）

魚鱗巷〈鱗光〉、連成巷巷裡的氣息、修德拜亭願在屋簷下、王爺廟巷過去的某個地方等創作，旋律富含豐沛情感張力。策展人陳禹廷說，「步行者樂團」呼應鹽水歷史街區及文化場域，創作4首樂曲，以時而細膩時而狂野的聲響，轉譯古城記憶，將海港意象、市集喧騰與廟宇莊嚴，化為引領民眾穿梭巷弄的線索。展區因緊鄰居民生活場域，無法播放環場音樂，因此作品說明牌上有QR Code，讓民眾可以線上播放、自備耳機聆聽，若想體驗鹽水小鎮復古懷舊的氛圍，也可以在月津故事館租借舊式隨身聽與錄音帶，在古老的巷弄裡邊走邊聽、觀賞藝術作品。

路徑上作品說明牌上有QR Code，民眾可以線上播放、自備耳機聆聽。（南市文化局提供）路徑上作品說明牌上有QR Code，民眾可以線上播放、自備耳機聆聽。（南市文化局提供）

陳禹廷說明，魚鱗巷的曲子名為〈鱗光〉，取「魚鱗黏在牆壁、巷弄裡閃閃發光」的意象，呈現捕魚生活的痕跡，音樂設計加入海、捕魚、自然環境的聲音；連成巷的曲子〈巷裡的氣息〉帶出這裡曾經人潮湧動，是鹽水日常生活與商業活動核心的歷史，音樂設計加入商號往來、人潮腳步、木門開關聲、拖拉貨物的聲響，將這種熱鬧對比相對安靜的現況，讓巷弄有一種「時間流轉」的情感張力。修德拜亭的曲子〈願在屋簷下〉，彰顯修德禪寺早年曾幫助過許多孤苦、貧病的人，在老鹽水人心中有很高的地位，音樂加入寺廟氛圍的聲響；王爺廟巷音樂選自樂團作品〈過去的某個地方〉，呼應巷弄內數量眾多的老屋，紅磚山牆、竹節窗、防空洞等元素，令人懷想舊時代的日常。

