奇美提琴音樂饗宴 耶穌．瓜奈里「奧雷．布爾」等11把傳奇名琴獻聲

奇美博物館提琴音樂饗宴「瓜奈里家族超凡之音」，包括7把瓜奈里名琴，將完整呈現其家族製琴工藝的發展。（奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館「提琴音樂饗宴」將於3月21、22日在台南與台北演出，以義大利克里蒙納製琴學派3大家族之一的瓜奈里為主題，集結包括耶穌．瓜奈里最具特色作品「奧雷．布爾」等11把傳奇名琴，從獨奏、重奏到弦樂八重奏，橫跨瓜奈里家族與對其影響深遠的布雷西亞學派，今（8）日起開放購票。

奇美博物館提琴音樂饗宴「瓜奈里家族超凡之音」，將集結11把傳世名琴同台演出。（奇美博物館提供）

奇美博物館表示，瓜奈里名琴與史特拉底瓦里名琴齊名卻風格迥異，家族第3代朱塞佩．瓜奈里．耶穌（Giuseppe Guarneri del Gesù, 1698-1744），因琴標籤上註有「IHS」的字樣及十字架的圖案，被稱為「耶穌．瓜奈里」，更有「史特拉底瓦里後最偉大製琴師」的美譽，作品音色明亮又富磁性，飽含豐沛聲量，被視為瓜奈里家族中，製琴風格最為成熟的代表，將瓜奈里家族推向製琴巔峰。

請繼續往下閱讀...

奇美博物館提琴音樂饗宴「瓜奈里家族超凡之音」，集結11把傳世名琴同台演出，除了瓜奈里名琴，還有布雷西亞學派4把名琴，突顯其對耶穌．瓜奈里製琴風格的深遠影響。（奇美博物館提供）

館方此次將集結11把傳世名琴同台演出，其中7把瓜奈里名琴，完整呈現其家族製琴工藝的發展，最受矚目的包括耶穌．瓜奈里的3把代表作品，尤以遺作「奧雷．布爾」（Ole Bull）最為珍貴；此外，還有布雷西亞學派4把名琴，突顯其對耶穌．瓜奈里製琴風格的深遠影響。

演出場曲目將緊扣名琴與音樂家的歷史關係，挑選作曲家曾經持有的名琴，演奏其創作曲目，奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷也將於音樂會中，分享名琴故事與製琴祕辛，並由資深樂曲導聆人吳毓庭深度解析樂曲脈絡。

「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴將於3月21日在台南奇美博物館、22日台北誠品表演廳演出。今起開放售票，票價1300、1800、2800、3300、3800元，2月28日以前同步推出早鳥購票75折優惠。

奇美提琴音樂饗宴「瓜奈里家族超凡之音」將由小提琴名家魏靖儀，攜手多名國內優秀提琴家與知名鋼琴家王佩瑤共同演出。（奇美博物館提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法