莫子儀挑戰演技天花板！1人分飾7角接手經典《白色說書人》 雙聲道切換

莫子儀將於同黨劇團2026《白色說書人》１人分飾７角。（唐健哲攝、同黨劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心於今（8）日正式發布2026年「北藝嚴選」8檔策展節目內容，橫跨戲劇、舞蹈、音樂與跨域創作的節目，其中，經典好戲《白色說書人》宣布將由莫子儀接棒擔綱主演，他將挑戰1人分飾7角，展現神級演技以及對劇場藝術的極致追求。

《白色說書人》自2017年首演以來廣受好評，以戒嚴時期的歷史傷痕為背景，細膩刻畫在大時代洪流下的小人物。莫子儀將在劇中以國、台語雙聲帶切換，與戲偶同台共演，將自身生命經歷投射於俠義角色「廖添丁」身上。在人與偶的虛實交錯之間，說書人將穿梭於父子記憶與現實糾纏，映射出大時代裡遭命運操控的人生際遇。

同黨劇團推出2026版本《白色說書人》將由莫子儀擔綱主演（唐健哲攝、同黨劇團提供）

莫子儀長年橫跨影視與劇場，其深厚的表演底蘊與強大的粉絲號召力，讓《白色說書人》從公布卡司起便引發熱烈討論。這部融合偶戲、懸疑與多重身分轉換的作品，不僅是藝術家的自我挑戰，更是送給台灣觀眾的一封溫柔情書，邀請大家在劇場中見證美與生命如何戰勝記憶的荒蕪。《白色說書人》將於6月26日至6月28日，在北藝中心登場。詳詢OPENTIX網站。

