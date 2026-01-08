自由電子報
藝文 > 即時

日劇女神夏帆要來台灣演戲了！跨國聯手四把椅子劇團 《恍恍》挑戰VR懸疑劇

2026/01/08 16:14

日本實力派演員夏帆將於4月來台演出舞台劇《恍恍》。（北藝中心提供）日本實力派演員夏帆將於4月來台演出舞台劇《恍恍》。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（北藝中心）今（８）日發布2026年「北藝嚴選」名單，最驚喜莫過於曾演出熱門日劇《重啟人生》、《Silent》的日本實力派演員夏帆，將於2026年4月親自來台演出舞台劇《恍恍》，不僅是台日劇場界的年度合作，亦是夏帆首度跨海與台灣劇團深度合作。

《恍恍》由台灣團隊「四把椅子劇團」與日本「劇團Takumi」跨國共製，力邀日本劇場界最高榮譽「岸田國士獎」得主加藤拓也擔綱編導，卡司陣容極其豪華，除了女神夏帆，還集結了日本演員秋元龍太郎、金子岳憲，以及台灣實力派男星竺定誼、林家麒、何冠儀，共同打造日系懸疑氛圍。

劇中人物試圖透過VR與AI重建記憶，卻在虛擬與現實的交錯中陷入失序與恍惚，四把椅子劇團藝術總監許哲彬透露，AI與VR技術並非演出的炫技重點，而是劇中角色重建記憶的工具。作品核心在於探問「記憶是否能被複製」以及「過去是否得以重來」，深刻映照當代人在科技介面與情感信任之間的脆弱狀態。

《恍恍》由日本岸田國士獎得主加藤拓也編導。（北藝中心提供）《恍恍》由日本岸田國士獎得主加藤拓也編導。（北藝中心提供）

北藝中心表示，觀眾不僅能近距離感受夏帆精湛的演技，更能透過加藤拓也犀利的編導視角，反思數位時代下的人際關係。四把椅子劇團《恍恍》將於4月18日至4月26日在北藝中心登場。詳詢OPENTIX網站。

