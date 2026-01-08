自由電子報
藝文 > 即時

柏林劇團《三便士歌劇》 流亡名導神作《傳奇》首度來台時間曝光

2026/01/08 16:15

柏林劇團《三便士歌劇》劇照。（北藝中心提供）柏林劇團《三便士歌劇》劇照。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心今（8）日正式發布2026年「北藝嚴選」年度計畫，精選8檔橫跨戲劇、舞蹈與音樂的重量級節目。北藝中心董事長王文儀表示，本屆嚴選精神呼應場館「Open for All to See a Wider World」的願景，希望透過劇場語言，讓進劇場成為一種感受到開心、滿足與感動的公共行為。

國際作品方面，首波焦點定調「經典文本的當代對視」，其中適逢布萊希特逝世70周年，北藝中心邀來布萊希特於1949年創立的「柏林劇團」，帶來最正宗、原裝的《三便士歌劇》，由當代頂尖導演巴里．柯斯基執導，這部諷刺資本與權力偽善的作品，將以全新音樂劇手法重塑經典。

庫德斯．奧尼奎庫《轉轉生》。（©herve veronese Centre Pompid、北藝中心提供）庫德斯．奧尼奎庫《轉轉生》。（©herve veronese Centre Pompid、北藝中心提供）

另一部備受矚目的巨作，則是電影與劇場雙棲名導基里爾．賽勒布倫尼科夫的《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》，導演曾因支持同志權益遭軟禁，目前流亡德國。王文儀在受訪時感性分享，今年北藝嚴選目標只有3：「好看、好想、好感人」，此作便是她心中「好感人」的代表，此齣長達4小時的作品，是導演向大師帕拉贊諾夫致敬的詩篇。帕拉贊諾夫的一生，就是以犧牲換取世上盡可能多的美。王文儀強調，雖然藝術家經歷過我們無法想像的痛苦，但他選擇用藝術、用自己喜歡的事物去回應世界，這種「用愛向世界復仇」的精神，創造出永恆的藝術。

此外，來自奈及利亞的編舞家庫德斯．奧尼奎庫也將帶來《轉轉生》，將風靡全球的Afrobeats與非洲古老智慧融合，展示生命誕生與重生的循環，北藝中心期望透過3檔國際神作將帶領台灣觀眾連結更寬廣的世界，感受劇場藝術如何跨越文化洪流。詳詢OPENTIX網站。

基里爾．賽勒布倫尼科夫《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》。（北藝中心提供）基里爾．賽勒布倫尼科夫《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》。（北藝中心提供）

【節目演出表】

■庫德斯．奧尼奎庫《轉轉生》：5/2-5/3

■柏林劇團《三便士歌劇》：5/29-5/31

■基里爾．賽勒布倫尼科夫《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》：6/13-6/14

