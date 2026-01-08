北藝嚴選2026名單強強滾！《遊林驚夢》雷射導航太魯閣夢境 雙料金獎神劇《暗夜》回歸

鄭淑麗×東冬．侯溫《遊林驚夢：巧遇Hagay》劇照。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（北藝中心）今（8）日正式公布2026年「北藝嚴選」國、內外共8檔策展節目，涵蓋戲劇、舞蹈、音樂與跨域創作，並同步發布演出時間表。北藝中心董事長王文儀指出，本屆嚴選精神呼應場館「Open for All to See a Wider World」願景，希望透過各種劇場語言，讓進劇場成為一種公共行為與喜悅儀式。

王文儀接受本報記者採訪時提到，北藝嚴選以「好看、好想、好感人」概括節目揀選方向。她表示，「好想」是讓觀眾看完後產生一點想法或感受即可；「好感人」未必指哭泣，而是感到被作品關懷。北藝中心也指出，8檔作品分別從經典文本、文化源頭與記憶敘事等路徑切入，讓觀眾在劇場中看見創作者如何轉譯自身所處的文化傳統與時代歷史。

其中，5檔國內具話題性的國內作品，特別的是由太魯閣族儀式傳承者東冬．侯溫與新媒體藝術先鋒鄭淑麗聯手的《遊林驚夢：巧遇Hagay》。東冬．侯溫在發布會上提到，作品的核心是「夢」與「編織」。在太魯閣族文化中，夢是知識建構的一部分，象徵宇宙法則。而這部作品特別的是，當部落長者首次見到高科技雷射燈光時，驚嘆的第一個詞彙竟是「靈」。作品不使用科技去「創造」山靈，而是從部落中找尋表演者，直接展現不同於常規劇場訓練的肢體語言，帶領觀眾進入太魯閣族的藝術神話。

（窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》劇照。（康志豪攝、北藝中心提供）

此外，曾獲第1屆台北戲劇獎最佳編劇、最佳女演員雙料肯定的《暗夜．腹語．鬼托邦》也名列嚴選。導演高俊耀說明，這部作品以80、90年代香港電影的驅魔道士為框架，透過腹語與多重角色附身，辯證「人在為誰說話」。

經典重讀部分，將由晃晃跨幅町搬演易卜生名作的《海妲．蓋柏樂》則精準回應現代人在社群目光下的生存焦慮，追求體面卻內心空虛。

《恍恍》則是台日國際合作，由台灣四把椅子劇團聯手日本「劇團Takumi」共製的新作，並由岸田國士獎得主加藤拓也編導，日本女星夏帆將與台日優秀演員共同呈現原汁原味的日系懸疑劇場。另一位票房指標則是金馬影帝莫子儀，經典作品《白色說書人》2026年將由莫子儀接棒擔綱主演，挑戰難度極高的1人分飾7角，並以國台語雙聲帶穿插全戲。演出詳詢OPENTIX網站。

晃晃跨幅町《海妲．蓋柏樂》劇照。（劉人豪攝、北藝中心提供）

【國內節目演出表】

■窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》：3/27-3/29

■四把椅子劇團《恍恍》：4/18-4/26

■晃晃跨幅町《海妲．蓋柏樂》：5/8-5/10

■鄭淑麗×東冬．侯溫《遊林驚夢：巧遇Hagay》：5/22-5/24

■同黨劇團《白色說書人》：6/26-6/28

