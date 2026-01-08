宗家源吉兆庵上生菓子職人秀 1月9至11日期間限定登場

宗家源吉兆庵上生菓子職人秀將現場演示上生菓子金魚本。（源吉兆庵提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「和菓子」做為日本傳統茶點，長久以來陪伴人們度過無數靜謐而美好的時光，日本知名和菓子製造「宗家 源吉兆庵」，為了讓台灣民眾近距離認識和菓子之美，特別派源吉兆庵日本職人專程來台，現場演示上生菓子櫻花和金魚本，1月9至11日在源吉兆庵台北南京西路本店登場，每日3場、免費參加，並同時追加好康：活動期間凡於社群平台分享相關圖文，或新加入源吉兆庵LINE官方帳號，即可在活動現場兌換精緻小點心1份。

宗家源吉兆庵—上生菓子 櫻花。（源吉兆庵提供）

「宗家 源吉兆庵」表示，「源」象徵和菓子的原點，「吉兆」寓意喜悅的徵兆，「庵」則是人們相聚交流的所在，品牌長年專注於和菓子的研發與製作，致力將日本四季之美與細膩情感融入每一款甜點之中。為了追求最純粹的果實風味，源吉兆庵採用獨特的溫室栽培技術，累積多年果物培育的專業知識與經驗，於2013年成立自家農園，並在2015年迎來首次自家栽培葡萄的收穫，正式投入和菓子製作。透過對自然果實培育的持續精進，完整保留果實原汁原味，為顧客帶來安心且美味的水果和菓子。此次日本職人表演秀的上生菓子，「生」有新鮮、現做之涵意，生菓子傳統由來即是一款在茶會或正式活動場合，展現最高款待之心的點心。

宗家源吉兆庵上生菓子職人秀將於1月9至11日期間限定登場。（源吉兆庵提供）

宗家源吉兆庵上生菓子職人秀於1月9至11日，在源吉兆庵「台北 南京西路本店」（台北市中山區南京西路5號）登場，每日3場（10：30-11：30 / 13：00-14：00 / 15：00-16：00），每場15名，免費參加，洽詢電話02-25231575轉61或65。更多相關內容詳詢宗家源吉兆庵官網。

