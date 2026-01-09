《古韻悠遠》記錄南管人間國寶陳嬿朱半世紀藝術人生

重要傳統表演藝術「南管音樂」保存者陳嬿朱與新書合影。（文資局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部文化資產局於昨（8）日舉辦《古韻悠遠－人間國寶陳嬿朱的南管風華》新書發表會。本書由國立成功大學藝術研究所名譽教授施德玉親自執筆，透過嚴謹的學術視角與深度田野研究，完整記錄「重要傳統表演藝術－南管音樂」保存者陳嬿朱藝師奉獻藝術逾半世紀的生命歷程，為臺灣珍貴的無形文化資產留下重要見證。

作者施德玉教授表示，陳嬿朱藝師為南管界重要代表性人物，長年在台南、高雄等地推廣南管音樂。《古韻悠遠－人間國寶陳嬿朱的南管風華》一書收錄了重要史料、訪談紀錄與曲譜，從個人生命史出發，延伸至南管在臺灣社會與文化制度層面的深層意義。

陳嬿朱藝師於2024年獲文化部認定為「重要傳統表演藝術－南管音樂」保存者。陳藝師自青少年時期投身南管，長期活躍於臺南南聲社及各地館閣的整絃活動。不僅熟稔南管音樂的「指、譜、曲」，更以其古樸率直、優雅獨特的唱曲技藝著稱，展現出極高的藝術修為。

文化部文化資產局長陳濟民表示，南管音樂在臺灣具有深厚的歷史價值，長期仰賴民間館閣代代相承。政府透過制度性的登錄認定、傳習計畫與出版紀錄，致力於建構永續發展的支持系統。此書出版，不僅是對陳嬿朱藝師一生奉獻的崇高致敬，更彰顯了臺灣在傳統文化保存政策上的深耕成果。透過此書，社會大眾、研究者與後進學習者將能更清晰地看見南管藝術如何在時代變遷中持續流轉，並理解藝師在傳統藝術保存中所肩負的關鍵角色。

