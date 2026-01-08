自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

喚醒丙午奔騰能量 TWG Tea「赤馬迎禧茶」昂首登場

2026/01/08 22:20

TWG Tea迎馬年推出「赤馬迎禧茶」，以此傳達躍動新禧。（TWG Tea提供）TWG Tea迎馬年推出「赤馬迎禧茶」，以此傳達躍動新禧。（TWG Tea提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2026年迎來活力十足的「丙午」年，擅長以精選手工調配茶詮釋每個重要時節的TWG Tea，推出盛品系列（Grand Mode Tea Collection）新春限量之作「赤馬迎禧茶」，選用南非國寶茶為基底，綻放自然奔放的飽滿香氣，融入玫瑰花與木槿花瓣的馥郁芬芳，點綴熟紅莓與甜檸檬香蜂草的柔潤氣息，典藏於飾以金色駿馬的寶紅色茶罐之中，此限量收藏之作致敬赤馬昂然躍升的姿態，象徵新年即將展開的無拘能量與奔放氣勢。

「赤馬迎禧茶」選用南非國寶茶為基底，融入玫瑰花與木槿花瓣、點綴熟紅莓與甜檸檬香蜂草。（記者周幸叡攝）「赤馬迎禧茶」選用南非國寶茶為基底，融入玫瑰花與木槿花瓣、點綴熟紅莓與甜檸檬香蜂草。（記者周幸叡攝）

每一個春節，TWG Tea均透過藝術與再造的儀式，以一款獨有茗茶重新詮釋十二生肖的意象，細膩展現對風味塑造的極致掌握，不只茶葉本身、還有精心打造的茶罐，從裡到外，整體就是一個啟動五感的茗茶藝術品，這項年度產品也成為茶葉愛好者新春企盼的驚喜。TWG Tea表示，今年新春的序曲由「赤馬迎禧茶」譜寫，這款茶湯映現紅寶石般光澤，果香圓潤悠揚，讓人聞之彷彿漫步於果園之中，啜飲一口，標榜全天皆宜的無茶鹼特調，展現平衡之美與更新氣息，象徵內斂而深遠的力量，更能映現赤馬之年蛻變與新生的寓意。

2月起，凡購買「赤馬迎禧茶」或單筆消費滿額，可獲贈限量8入「赤馬迎禧紅包袋組」。（TWG Tea提供）2月起，凡購買「赤馬迎禧茶」或單筆消費滿額，可獲贈限量8入「赤馬迎禧紅包袋組」。（TWG Tea提供）

「赤馬迎禧茶」單罐110g，1月8日起，同步於全台沙龍與精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台上市。同時，TWG Tea也推出精緻「赤馬迎禧紅包袋組」，飾以金色駿馬昂揚神韻，象徵優雅、活力與祝福。2月1至28日，凡於TWG Tea全台沙龍與精品門市購買「赤馬迎禧茶」，或單筆消費滿額，即可獲贈限量8入紅包袋組1套，數量有限，贈完為止。

