藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

融合綠建築與智慧設計 「竹東客家文化大禾埕」奪國家建築金獎

2026/01/09 14:22

「竹東客家文化大禾埕」正進行戶外景觀與內部裝修，拚年底開館營運。（新竹縣政府提供）「竹東客家文化大禾埕」正進行戶外景觀與內部裝修，拚年底開館營運。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣施工中的「竹東客家文化大禾埕」現已完成主體建築，正進行戶外景觀與內部裝修，力拚今年6月取得使用執照，年底開館營運；近日先傳來好消息，此計畫統包工程榮獲第26屆國家建築金獎的公共建設優質獎-規畫設計類。

縣長楊文科表示，竹東客家文化大禾埕不僅是新竹縣的客家文化地標，更是全國重要的文化象徵，以綠建築理念與智慧建築技術的結合，融入客家藍色意象的大型棚架設計，獲得專家學者高度肯定。規畫初衷來自於傳統農村生活，希望讓民眾於休閒時能在大禾埕聚會、唱山歌與分享故事，規畫多功能空間促進地方發展。

「竹東客家文化大禾埕」以綠建築理念與智慧建築技術的結合，融入客家藍色意象的大型棚架設計，獲得專家學者肯定。（新竹縣政府提供）「竹東客家文化大禾埕」以綠建築理念與智慧建築技術的結合，融入客家藍色意象的大型棚架設計，獲得專家學者肯定。（新竹縣政府提供）

交通處長陳盈州說明，竹東客家文化大禾埕計畫統包工程總經費5億5000萬元，建築採環形設計，中間為開放式廣場，可供戲曲、藝文展演與動態表演使用。環形劇場周邊規畫有商場、青創基地與展示空間，並設有音樂創作等共創空間，促進青年及在地產業發展。此外，建物挑高20公尺，外觀融合客家文化特色，內部結合永續與智能設施，全面符合綠建築與智慧建築標準。

陳盈州指出，竹東大禾埕正進行戶外景觀與內部裝修工程，力拚今年6月底前取得使用執照，屆時將移交文化局接手後續裝修與設施設備進駐作業。商場空間同步啟動招商作業，預計年底前開館營運。未來，竹東大禾埕將成為在地客家文化交流及藝文活動的重要場所，提供民眾全新文化體驗平台。

「竹東客家文化大禾埕」計畫統包工程榮獲第26屆國家建築金獎的公共建設優質獎-規劃設計類。（新竹縣政府提供）「竹東客家文化大禾埕」計畫統包工程榮獲第26屆國家建築金獎的公共建設優質獎-規劃設計類。（新竹縣政府提供）

