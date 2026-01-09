自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

蓪草工藝極致 陳建華個展1/10起八塊厝民俗藝術村登場

2026/01/09 14:25

八塊厝民俗藝術村駐村藝術家陳建華推出「富貴．蓮年」個展，以蓪草工藝為核心媒介。（文化局提供）八塊厝民俗藝術村駐村藝術家陳建華推出「富貴．蓮年」個展，以蓪草工藝為核心媒介。（文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕八塊厝民俗藝術村自2022年開放在地藝文團體與藝術家進駐；今年開春由駐村藝術家陳建華推出個展「富貴．蓮年」，以蓪草工藝為核心媒介，透過花卉、鳥蝶等自然意象，展現傳統工藝所蘊含的祝福寓意與生命韌性，展覽將於1月10日起至3月1日止，於民俗節慶館駐村空間廊道及工藝文創館入口展出；詳情可洽八塊厝民俗藝術村官網https://www.bakuaicuo.com.tw/ 查詢。

「富貴．蓮年」創作分為3大架構，其中「富貴之章－牡丹」，以蓪草精工塑造百花之王的華麗姿態；「蓮年之章－蓮字植物」，呈現多種以「蓮」為名的花卉形象，象徵淨、慈、韌、緣與靈性；「飛羽之章－鳥與蝶」，則以蓪草化羽，展現鳥蝶飛舞於花間的動態美感，寓意幸福降臨與生命轉化。

創作以「富貴、連年、吉慶」為創作主軸，牡丹象徵繁盛與富貴，蓮花承載清淨、堅韌與連年吉祥之意，鳥與蝶則寓意報喜、轉化與幸福；陳建華運用蓪草細緻柔韌的材質特性，將自然花形與生命姿態轉化為立體工藝，使作品在輕盈中展現，在細膩中蘊含深厚祝福。

陳建華長年投入蓪草工藝研究與創作，本次展出作品不僅體現對傳統技藝的傳承與尊重，也透過當代表現手法，賦予工藝作品新的生命節奏，使每件作品彷彿在花開、鳥翔、蝶舞之間流動呼吸。

八塊厝民俗藝術村開館時間為週二至週日，上午9點至下午5點，有興趣的民眾不妨抽空前往。

