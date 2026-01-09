自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

基隆2854名幼兒與親師 走進表演藝術中心看戲認識情緒

2026/01/09 14:32

基隆市政府推動「大班幼兒藝術劇場體驗」，今年共有2854位大班幼兒與家長、老師進場同樂。（基隆市政府教育處提供）基隆市政府推動「大班幼兒藝術劇場體驗」，今年共有2854位大班幼兒與家長、老師進場同樂。（基隆市政府教育處提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府推動「大班幼兒藝術劇場體驗」，今年共有2854位大班幼兒與家長、老師一起走進基隆表演藝術中心，欣賞如果劇團演出的《別鬧了！噴火龍》。這部戲把孩子生活中最常遇到的「情緒問題」變成生動的故事，也融入孩子的SEL（社會情緒學習），讓孩子在看戲中學會認識情緒、處理情緒與和別人相處。

如果劇團團長趙自強表示，這齣戲的劇情描述小男孩「阿力」因為容易生氣，某天因冰淇淋融化而大發脾氣，甚至氣到變成噴火龍飛走。小恐龍們一路找阿力、陪伴他，並在翹鬍子巫師的引導下，讓阿力慢慢理解「我為什麼會生氣」。巫師還教阿力用「深呼吸、冷靜一下、說出自己的感受」等方法調整情緒。

最後阿力成功冷靜下來、變回男孩，和大家一起快樂生活。這些內容正好就是孩子的SEL重要能力。首先是認識情緒，阿力知道自己在生氣，調整情緒學會深呼吸、冷靜下來，表達需求能說出「我現在很難過」或「我需要幫忙」。再來是同理心與互助，小恐龍們願意協助阿力、陪他一起解決問題。所有孩子都會生氣，但若能像戲裡的阿力一樣，學會讓自己冷靜的方法，就是重要的情緒教育。

基隆市政府推動「大班幼兒藝術劇場體驗」，今年共有2854位大班幼兒與家長、老師進場同樂。（基隆市政府教育處提供）基隆市政府推動「大班幼兒藝術劇場體驗」，今年共有2854位大班幼兒與家長、老師進場同樂。（基隆市政府教育處提供）

教育處處長徐嬿立說，透過劇場體驗，孩子不但看故事，也會把劇中角色的做法帶回生活，成為實用的SEL技能，美感藝術教育是基隆幼兒教育的重要方向，讓孩子從小接觸藝術，不只培養觀察力與想像力，更能透過故事中的情境學習與他人相處，增進情緒表達能力。

