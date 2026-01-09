自由電子報
教育部和台灣愛樂種子協會推「音樂社會運動」 10年逾5萬人次孩子受惠

2026/01/09 14:35

教育部和台灣愛樂種子協會推「音樂社會運動」，10年來共逾5萬人次孩子受惠。（教育部提供）教育部和台灣愛樂種子協會推「音樂社會運動」，10年來共逾5萬人次孩子受惠。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕音樂不只是藝術，更是一場「音樂社會運動」。教育部自2017年起補助社團法人台灣愛樂種子協會，招募專業師資，為資源相對匱乏的孩子提供穩定的音樂學習環境，迄今共服務新北市及桃竹苗地區近60所學校、超過4160堂分部課及376堂弦樂合奏課，累積約5萬899人次孩子受惠。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，為落實藝術教育平權，教育部補助台灣愛樂種子協會，推動「Sistema Taiwan 愛樂種子公益音樂教育計畫」，透過募集樂器、提供師資、規畫完整課程及辦理公益提琴課程，深入教育第一線，提供弱勢及偏遠地區學生音樂學習機會。

教育部和台灣愛樂種子協會推「音樂社會運動」，10年來共逾5萬人次孩子受惠。（教育部提供）教育部和台灣愛樂種子協會推「音樂社會運動」，10年來共逾5萬人次孩子受惠。（教育部提供）

為展現計畫執行10年的豐碩成果，今（2026）年1月11日下午2時，於新北市藝文中心演藝廳舉辦「勇敢逐夢10：十年聲根公益提琴課程成果分享會」，教育部邀請民眾共同見證，孩子們以音樂翻轉生命的感動時刻。

彭寶樹說明，「Sistema Taiwan愛樂種子公益音樂教育計畫」源自委內瑞拉知名的「El Sistema」音樂教育理念，強調音樂不只是藝術，更是一場「音樂社會運動」，讓孩子們在學習提琴的過程中，不僅習得技藝，更培養出努力不懈與團隊合作的精神，將音樂轉化為正向能量，藉此強化自信心以幫助自我面對現實挑戰。

演出陣容匯聚來自全國14個分部課與3組弦樂合奏團的中小學生，節目精彩多元，曲目涵蓋經典古典音樂與台灣在地歌曲，免費索票入場，相關資訊可洽愛樂種子｜Sistema Taiwan （02）8942-3921。

