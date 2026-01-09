高雄39所國中獲「愛閱網」閱讀標章 這本蟬聯國中生愛書

113學年度高雄市共有39所國中學校達標獲「閱讀標章」認證，教育局長吳立森特別公開表揚。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市自2012年創立「愛閱網」網站，提供適合國中生閱讀之中英文書籍，為鼓勵國中生多閱讀，全校學生達3分之1至少看完1本書，學校即可獲得「閱讀標章」，113學年度共有39所國中達標，其中，學生最愛的中文書由《總裁獅子心》蟬聯，英文書籍則由《Friendshape》衛冕。

田寮國中全校學生在「愛閱網」平均通過閱讀數達3本以上，是最愛閱讀的學校。（高雄市教育局提供）

高雄市教育局統計，113學年度全市國中學生閱讀書籍並通過評量達14萬多本次，《總裁獅子心》有超過5000次的閱讀選讀認證，蟬聯最受國中生喜愛的中文圖書，主要記錄嚴長壽先生的奮鬥與成長歷程，啟發青少年積極向上的進取心。第2、3名分別為《讓高牆倒下吧》與《慢讀唐詩》。

英文書籍則持續由《Friendshape》衛冕，並獲得超過千次的選讀認證，是運用形狀的英文單字來描寫友情的可愛繪本；其次則為《Piggybook》諷刺幽默風格探討兩性平等和家庭責任的經典繪本，以及《Hug Machine》傳達擁抱的力量、溫暖與連結，獲國中生青睞。

燕巢國中每週舉辦晨讀活動，班級內亦提供書箱閱讀。（高雄市教育局提供）

今年高雄市有不少偏鄉學校獲獎，包括田寮國中、甲仙國中、圓富國中、潮寮國中、大洲國中、溪埔國中與中芸國中等，雖為偏遠地區小型學校，在推動閱讀教育的成效有目共睹，達成「愛閱網」均衡閱讀學習資源的目標。其中田寮國中全校43位學生平均通過閱讀數達3本以上，也是最愛閱讀的學校。

教育局長吳立森表示，「愛閱網」運用科技跨越時間與空間限制，為學生開啟更寬廣的閱讀視野，能有效均衡偏鄉與城市國中學生的閱讀學習資源，營造友善且具支持性的閱讀環境。

113學年度獲得閱讀標章學校：中正高中（國中部）、田寮國中、甲仙國中、圓富國中、大仁國中、普門中學（國中部）、潮寮國中、鳳林國中、鳳甲國中、明誠高中（國中部）、小港國中、後勁國中、福誠高中（國中部）、前鎮國中、旗津國中、鹽埕國中、大寮國中、彌陀國中、中崙國中、南隆國中、橋頭國中、明義國中、翠屏國中小（國中部）、美濃國中、明華國中、瑞祥高中（國中部）、右昌國中、大洲國中、大樹國中、溪埔國中、新興高中（國中部）、龍華國中、中山工商（國中部）、中芸國中、興仁國中、嘉興國中、壽山國中、燕巢國中、光華國中。

