藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南清代「武器鏽塊」出土 考古揭府城軍事布局

2026/01/09 14:44

經清理後的武器鏽塊（俯視照）。（南市文資處提供）經清理後的武器鏽塊（俯視照）。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼上次清代「甜蜜道路」的現身，證實台南的道路也是甜的，但台南的道路下方還富含「鐵質」！

南市文化資產管理處表示，台南市區鐵路地下化工程近期在台南車站後站及小東路南側的工區發現一處高度鏽蝕的塊狀物。經考古團隊初步調查，該塊狀物為埋藏在地下的砲彈群、砲管、軍刀和火槍槍管，因長期埋藏在地下而氧化，讓原本分散的金屬器相互聚結成塊。經過專業拆解，陸續整理出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2000顆砲彈，以及頭盔、疑似刀刃與30支槍管等，數量眾多，宛如一座小型的軍械庫。

1875年《臺灣府城圖全圖》套繪。（南市文資處提供）1875年《臺灣府城圖全圖》套繪。（南市文資處提供）

依據1875年的《臺灣府城全圖》，這次發現的武器鏽塊恰巧位於清代府城大北門附近，且不遠處就是火藥庫（位於今日國立成功大學榕園）。歷史文獻也為這次發現提供佐證資料，根據沈葆楨於清光緒元年（1875年）撰寫的〈報明臺郡城工完竣片〉：「又臺地向無軍裝火藥局，上年辦理防務購買洋礮、洋槍以及軍火器械等項，必須慎為存儲，方不虛麋；因於小東門內擇出空地，委員同洋匠按照洋式起造火藥局一所」，可知沈葆楨為了儲藏防務的軍械，在小東門內建了火藥局。

除鏽整理後的清代火砲砲管。（南市文資處提供）除鏽整理後的清代火砲砲管。（南市文資處提供）

南市文資處表示，按《臺灣府城全圖》的火藥庫地點，可以推測火藥庫與火藥局應為同一處，考古團隊推測本次出土的武器鏽塊可能是從火藥庫運到大北門附近存放的武器。可想見當時的軍隊為了方便取用軍事物資，大批武器運至大北門附近暫存，但因為歷史演變而埋藏於地下無人知曉。

除鏽整理後的砲彈。（南市文資處提供）除鏽整理後的砲彈。（南市文資處提供）

其實我們腳下踩的這塊土地一直以來都承載著城市發展的記憶，不會因為地面上的建築、街道和城市空間發展變遷而消失。南市文化局局長黃雅玲表示，南市的城市發展較早，許多歷史文獻或史前遺跡都可能埋藏於地下而尚未發現，工程前的文化資產調查和施工監看仍然有其必要性。

拆解後的刀刃、槍管鐵件。（南市文資處提供）拆解後的刀刃、槍管鐵件。（南市文資處提供）剛出土的頭盔。（南市文資處提供）剛出土的頭盔。（南市文資處提供）

