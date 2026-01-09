古蹟市場遇上現代創意 台北文創天空創意節首移展台南

台北文創天空創意節優選作品聯展首次移師台南。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台北文創天空創意節優選作品聯展首次移師台南，即日起至2月1日在西市場登場，2組優選作品〈一首天空的歌〉、〈聽你所說的當下〉不約而同以創作語彙回應「當下」，分別帶領觀者仰望天空、重新學習傾聽。

台北文創基金會主辦，左腦創意統籌策畫的2025台北文創天空創意節優選作品聯展首次移師台南，「雜波ZAP」創作作品〈一首天空的歌〉提醒觀展者仰望天空；另由「屾之製造所」創作的〈聽你所說的當下〉則帶領著觀展者重新學習傾聽。

由「屾之製造所」創作的〈聽你所說的當下〉帶領著觀者重新學習傾聽。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲表示，台北文創天空創意節首次移展台南，不僅是台北與台南兩座城市難得的創意交流，更為創意新銳開啟全新舞台的可能性；期待透過此次特展，讓優選作品在不同的城市風景中持續被看見，並與在地文化及民眾開啟深層對話。

經發局長張婷媛表示，2025台北文創天空創意節「當下Dare to share」台南特展，展期自即日起到2月1日，歡迎全國民眾到台南體驗好吃、好玩，及台北文創天空創意節台南特展的「好精采」，感受西市場與台北天空創意節共譜出的創意與活力。

「雜波ZAP」創作〈一首天空的歌〉提醒觀展者仰望天空。（記者王姝琇攝）

特展以古蹟「西市場」為展出場域，展現台南古蹟文化底蘊與現代創意藝術相互交流碰撞的火花。市場處代理處長林士群表示，西市場為台南百年市場，是兼具歷史與文化底蘊的新地標，亦是台南首座以古蹟之姿再生為現代觀光、採買特色商品的優質市場，不僅見證城市繁榮，也承載在地生活記憶，盼透過此次特展讓更多人走進西市場，看見台南市場的溫度。

