自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

古蹟市場遇上現代創意 台北文創天空創意節首移展台南

2026/01/09 16:17

台北文創天空創意節優選作品聯展首次移師台南。（記者王姝琇攝）台北文創天空創意節優選作品聯展首次移師台南。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台北文創天空創意節優選作品聯展首次移師台南，即日起至2月1日在西市場登場，2組優選作品一首天空的歌〉、〈聽你所說的當下〉不約而同以創作語彙回應「當下」，分別帶領觀者仰望天空、重新學習傾聽。

台北文創基金會主辦，左腦創意統籌策畫的2025台北文創天空創意節優選作品聯展首次移師台南，「雜波ZAP」創作作品〈一首天空的歌〉提醒觀展者仰望天空；另由「屾之製造所」創作的〈聽你所說的當下〉則帶領著觀展者重新學習傾聽。

由「屾之製造所」創作的〈聽你所說的當下〉帶領著觀者重新學習傾聽。（記者王姝琇攝）由「屾之製造所」創作的〈聽你所說的當下〉帶領著觀者重新學習傾聽。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲表示，台北文創天空創意節首次移展台南，不僅是台北與台南兩座城市難得的創意交流，更為創意新銳開啟全新舞台的可能性；期待透過此次特展，讓優選作品在不同的城市風景中持續被看見，並與在地文化及民眾開啟深層對話。

經發局長張婷媛表示，2025台北文創天空創意節「當下Dare to share」台南特展，展期自即日起到2月1日，歡迎全國民眾到台南體驗好吃、好玩，及台北文創天空創意節台南特展的「好精采」，感受西市場與台北天空創意節共譜出的創意與活力。

「雜波ZAP」創作〈一首天空的歌〉提醒觀展者仰望天空。（記者王姝琇攝）「雜波ZAP」創作〈一首天空的歌〉提醒觀展者仰望天空。（記者王姝琇攝）

特展以古蹟「西市場」為展出場域，展現台南古蹟文化底蘊與現代創意藝術相互交流碰撞的火花。市場處代理處長林士群表示，西市場為台南百年市場，是兼具歷史與文化底蘊的新地標，亦是台南首座以古蹟之姿再生為現代觀光、採買特色商品的優質市場，不僅見證城市繁榮，也承載在地生活記憶，盼透過此次特展讓更多人走進西市場，看見台南市場的溫度。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應