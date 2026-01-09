自由電子報
藝文 > 即時

建構台灣設計史 林磐聳手稿創作入藏國圖

2026/01/09 17:44

建構台灣設計史，教授林磐聳（左）捐贈手稿予國家圖書館，由國圖館長王涵青（右）代表接受。（圖由國圖提供）建構台灣設計史，教授林磐聳（左）捐贈手稿予國家圖書館，由國圖館長王涵青（右）代表接受。（圖由國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館今（9）日舉辦「讓世界閱讀台灣設計—林磐聳教授手稿捐贈儀式」，前國立台灣師範大學美術系主任暨研究所所長林磐聳，目前擔任亞洲大學視傳系講座教授，捐贈其多年重要手稿創作，正式入藏國家圖書館特藏文獻庫，為台灣視覺設計史與文化研究留下彌足珍貴的一手史料。

國圖館長王涵青表示，林磐聳為台灣視覺設計領域極具代表性之設計家、教育家與文化推廣者，長年深耕企業識別系統（CIS）、海報設計、設計教育及國際交流，致力於建構台灣設計的文化主體性，並推動台灣設計走向國際舞台，其作品與學術貢獻深獲國內外設計界高度肯定，捐贈手稿創作共603件，內容形式多元，完整呈現其以設計為書寫、以圖像為思考的創作脈絡。

教授林磐聳捐贈珍貴手稿給國圖。（圖由國圖提供）教授林磐聳捐贈珍貴手稿給國圖。（圖由國圖提供）

「台灣家書」A6明信片手稿 500張，以書寫與圖像結合的方式，記錄個人情感、社會觀察與對台灣土地的深層關懷；「人生行旅」A4信紙手繪作品50張，透過手繪與文字並行，呈現設計家對生命歷程與文化行旅的省思；「電影、電視與生活點滴」A3手稿作品50張，以視覺筆記形式，回應影像文化、日常生活與時代氛圍，及設計手稿作品3件。

王涵青表示，林磐聳捐贈之手稿不僅是個人創作的累積，更是台灣設計發展、文化思維與時代精神的重要見證，透過手稿這種最貼近創作者思考原點的形式，讀者得以深入理解設計如何回應社會、轉化文化，並形塑公共美學。

林磐聳指出，設計不僅是形式與功能的展現，更是一種文化書寫與價值傳遞；期盼這批手稿能在國家圖書館典藏體系中，成為後世閱讀台灣設計、理解台灣文化的重要入口，而設計者的創作過程與成果同樣重要，其中蘊含了靈感的啟發與構思的脈絡，透過手繪稿與完成作品的並陳，得以更具體地理解，最初的構想如何經由設計轉化為大眾所見的成品，盼共同建構台灣的設計史，為後進提供啟發與學習資源。

2020東京奧運會標誌設計師野老朝雄表示，林磐聳多年積極協助同道，更致力於培育學生，在歷史的脈絡中持續傳承，不只是搭建一座橋，其本身就是一座橋梁，連結前後世代，開創設計教育與文化的深遠意義。

