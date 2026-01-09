自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

德國奇才編舞家 為舒伯特《冬之旅》舞出孤絕

2026/01/09 17:28

「舒伯特《冬之旅》—女高音Ｘ男舞者的低迴吟詠」下周登台。（上善藝術提供）「舒伯特《冬之旅》—女高音Ｘ男舞者的低迴吟詠」下周登台。（上善藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「藝術歌曲之王」舒伯特的傳世經典，生涯最動人的聯篇歌曲集《冬之旅》，在德國舞蹈家安德烈亞斯．海斯（Andreas Heise）編導下，成為兼融音樂與舞蹈的絕美版本「舒伯特《冬之旅》—女高音Ｘ男舞者的低迴吟詠」，由德國知名女高音茱莉安．班斯（Juliane Banse）演唱，攜手鋼琴家亞歷山大．克里切爾（Alexander Kriche）與男舞者伊斯特萬．西蒙（István Simon），下週登台。

編舞家海斯的雙親為舞蹈家與聲樂家，他的編舞歷程也與古典音樂有著強烈的關係，不但為多部歌劇如華格納《飄泊的荷蘭人》、理查．史特勞斯《隨想曲》與柴可夫斯基《尤金．奧涅金》編舞，更以莫札特安魂曲、歌劇詠嘆調進行新編舞蹈創作，《冬之旅》是他的代表作之一。

《冬之旅》完成於舒伯特去世的前一年（1827），改編同時代詩人繆勒（Wilhelm Müller）描寫冬夜孤寂旅人的長詩，以獨唱人聲與鋼琴陪伴，絕對的寂寥與孤獨，帶給聽者無數想像。通常《冬之旅》都是以音樂會的形式，由男性歌者演唱，但海斯決定找女歌者演出，同時強調舒伯特寫作《冬之旅》時的心境。

海斯認為，舒伯特當時深受梅毒所苦，身體狀況極差，應該也對《冬之旅》有很深的感觸。海斯為音樂加入舞蹈元素，而且除了男舞者之外，女高音與鋼琴家也都成為舞蹈的一部分，成就極獨特的《冬之旅》版本。

舞台上的3位藝術家互為牽引，有時由鋼琴主導，有時鋼琴與歌者帶動氣氛，舞者以肢體語言表情，有時則由舞者引領聲線，讓人不只聽見，也看見冰冷中的孤絕。1月15日於台北國家音樂廳、1月17日於高雄衛武營音樂廳演出。詳詢OPENTIX。

