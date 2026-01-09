國際大咖「托馬斯．薩拉切諾」台灣首展在新美館 早鳥票即日起限時開搶

托馬斯．薩拉切諾，〈算法．韻律〉，2024。（托馬斯．薩拉切諾工作室、新美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館今（９）日舉辦媒體餐敘，宣布2026年重要計畫與展覽，會中表示將邁向國際合作新里程，並將推出２檔國際展覽。首波亮點為將於3月21日登場的「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」（Tomás Saraceno: Interwoven），也是阿根廷裔藝術大師托馬斯．薩拉切諾在台灣的首次大型機構個展

新美館表示，薩拉切諾長期以藝術連結科學研究與生態思辨，其創作關注人類與非人存在、環境系統與科技結構之間的關係。本次展覽預計展出約80件作品，其中包含5件大型裝置，規模為其亞洲重要展出之一。

〈與空氣時代帕查一同飛行〉，2020年。（Aerocene基金會、薩利納斯格蘭德斯與瓜亞塔約克湖原住民社群、柏林紐格赫姆施耐德畫廊提供）

展覽將透過裝置、影像與研究型創作，邀請觀眾重新思考人類在生態網絡中的位置，並回應當代社會面臨的氣候與環境議題。新美館指出，該展也體現館方以永續為核心的策展方向，讓美術館成為跨領域知識對話與公共討論的平台。「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」特展限量早鳥票即日起啟售。詳詢新美館官網。

