從街頭小吃到傳統宴席 台北凱撒「寶島美食季」以美食漫遊台灣

台北凱撒Checkers「寶島美食季」匯聚南北風味與庶民小吃。（台北凱撒大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕寶島各地都有獨特美食，台北凱撒大飯店人氣自助餐廳Checkers在2026年初始，特別推出「寶島美食季」，從夜市小吃、家常菜到宴席料理，邀請饕客品味多樣的飲食文化。除了餐桌上的味覺旅行，台北凱撒同步推出「永續美好・漫遊台灣」低碳環保住房專案，客房減少備品更換，落實環保理念，入住期間為即日起至6月30日，加購高鐵聯票每房再贈捷運1日票；連住2晚以上享優惠價，並加贈Checkers自助早餐。

「蘭陽卜肉」，展現宜蘭小吃樸實而美味的魅力。（台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒「永續美好・漫遊台灣」住房專案提供低碳環保住宿體驗。（台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒Checkers素來以高CP值深獲國內外旅客喜愛，此次主廚團隊汲取台灣經典料理與地方小吃的靈感，將台灣各地經典味道轉化為老少咸宜、適合全家共享的自助餐體驗。菜色網羅各鄉鎮城市代表性風味，其中，「老奶奶宜蘭西魯肉」以大白菜、豬肉和香菇慢燴而成，象徵團圓與款待的傳統料理；同樣來自宜蘭的「蘭陽金棗雞」和「蘭陽卜肉」，分別用微酸金棗平衡雞肉油脂和酥炸工法鎖住肉汁，展現當地農產與樸實風味，輕鬆品嘗正宗的宜蘭風味。

請繼續往下閱讀...

「老奶奶宜蘭西滷肉」以大白菜、豬肉與香菇慢燴，呈現宜蘭傳統家常口味。（台北凱撒大飯店提供）

「懷舊花生滷豬腳」重現台灣傳統宴席中象徵祝福與圓滿的心意。（台北凱撒大飯店提供）

餐檯上更匯集了從日常家常菜到節慶與廟會常見的經典佳肴，例如：延續傳統風味的「古早味金瓜炒米粉」，象徵圓滿祝福的「懷舊花生滷豬腳」，以及冬季養生必備的「滋補麻油豬肚鮮菇」。另一道亮眼小吃是來自高雄的「牙齒肉圓」，其巧妙設計讓入口不燙、不易掉餡，口感柔軟順滑，展現出台灣小吃的精緻與溫暖，特別適合長輩品嘗。還有，「飄香紅燒牛臉頰」、「剁椒粉絲蒸鮮魚」、「避風塘鮮蟹」與「烤鴨」，展現台灣飲食的南北交融；「麻辣百頁鴨血」和「台味鹹酥炸物」重現街頭小吃的熱鬧氛圍。至於Checkers小吃區原有的「台南擔仔麵」與「現沖牛肉湯」，也持續帶來最具人情味的南部經典滋味。更多相關內容詳詢台北凱撒大飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法