不用再等1年！新美館宣布台灣重要藝術家林克恭個展 10月提前亮相

林克恭〈颱風眼〉，新北市美術館典藏。（新美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館（下稱新美館）今（9）日舉辦媒體餐敘，館長賴香伶宣布2026年年度計畫，其中最受關注的焦點莫過於新北重要前輩藝術家林克恭研究型個展，提前於2026年10月17日登場，較原規畫時程提早１年。林克恭為新北與台灣藝術史的重要先鋒，其家屬去年慷慨捐贈新美館共345件作品，涵蓋289件油畫、47件水彩、2件粉彩畫及多件素描，數量之豐、體系之完整，為台灣公立美術館典藏增添重量級資產。

館長賴香伶今日說明，林克恭個展為館方首次為其進行的大型研究型策展，展覽將以林氏家族近年大量捐贈作品與文獻為基礎，系統性梳理其藝術發展歷程、創作脈絡與國際交流經驗，補足新北及台灣藝術史的重要環節。此次提前展出，主要是為回應家屬捐贈的心意，也讓相關研究能更早對外呈現。

除了林克恭展，2026年5月9日也將推出「主題典藏展」，以民間藝術為研究主軸，探討台灣跨世代藝術家對常民文化的關注，展出名單預計包含陳銀輝、王振泰、吳望如、廖修平、郭東榮、蘇匯宇、李俊陽、李錫奇、沈昭良等。

新美館表示，未來將持續以典藏與研究作為策展基礎，透過前輩藝術家的系統性整理，重寫地方與台灣藝術史，讓公共記憶得以被重新理解，也讓美術館成為知識生產與文化敘事的重要節點。展覽詳詢新美館官網。

