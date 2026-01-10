自由電子報
藝文 > 即時

新美館鼓勵跨域創作 規劃１空間大聊科技世代的多重探索

2026/01/10 08:00

蔡咅璟，〈珍鳥園計畫〉，2021~2026。（新美館提供）蔡咅璟，〈珍鳥園計畫〉，2021~2026。（新美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館（下稱新美館）昨（9）日舉辦媒體餐敘，館長賴香伶宣布2026年年度計畫。其中，為了鼓勵跨域藝術創作實驗，新北市美術館特別規劃4A展間為專屬的計畫空間（Project Space），提供新世代藝術工作者展現語言與科技經驗的平台。

2026年首波將由藝術團體「其實你不懂我的心」（馮志銘、倪祥、簡志峰、邱子晏）共創，於1月17日推出名為「如果這都不算Ai，我有什麼好Bi」的展覽，標題充滿趣味與諷刺感，透過影像與裝置多元形式，探討當代科技與情感的錯位。

劉文瑄，〈塗畫小屋〉，2026。（新美館提供）劉文瑄，〈塗畫小屋〉，2026。（新美館提供）

下半年則有劉玗與吳思嶔共同呈現的「冥王星在天蠍座」，預計於8月29日登場，計畫展現新世代對於數位工具與時代經驗的多重探索，除此之外，針對全民藝術推廣，新美館B1探索基地將於5月16日推出教育型展覽「發生什麼事？」，展覽將從藝術家的敏銳觀察出發，探問「藝術創作是什麼？」以及「我們為何需要創作？」。

新美館表示，期望透過這些跨域計畫與教育推廣，新美館試圖打破藝術的高門檻，引導觀眾在觀看、聆聽的過程中，逐步形塑出屬於自身的發聲方式。2026年的新美館，將延續４大主軸：「以典藏與研究為起點，重寫地方與台灣藝術史」、「以永續為核心，當代跨域實踐與國際合作｣、「以跨域為路徑，連結創作實驗與全民藝術推廣｣、「邁向永續的美術館未來」，整合城市美學與當代創作，打造更具影響力的公共文化平台。展覽詳詢新美館官網。

