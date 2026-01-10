泰國新地標dib Bangkok開箱！「舊倉庫」與「光影」完美結合 處處都好好拍

庫拉帕・揚特拉薩剔除多餘裝飾，讓鋼構骨架、裸露混凝土與鋸齒狀屋頂重新顯影。（記者董柏廷攝）曼谷dib Bangkok美術館前身為1980年代的鋼筋倉庫，由旅居洛杉磯的泰國建築師庫拉帕・揚特拉薩，率領 WHY Architecture 團隊改造。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／泰國曼谷報導〕泰國首座國際級當代藝術博物館 dib Bangkok 於2025年12月21日，於曼谷孔提縣（Khlong Toei）正式開館，並由首任館長手塚美和子（Miwako Tezuka）與策展人亞莉安娜・柴瓦拉儂（Ariana Chaivaranon）聯手推出開幕大展「（In）visible Presence（看不見的存在）」，集結40位泰國與國際藝術家，約80件作品，展期將一路延續至2026年8月3日。

倒影池將外界曼谷街頭的喧囂一分為二。（記者董柏廷攝）[4]

走進dib Bangkok的第一印象，絕對難以忽視建築本身的美。dib Bangkok美術館前身為1980年代的鋼筋倉庫，由旅居洛杉磯的泰國建築師庫拉帕・揚特拉薩（Kulapat Yantrasast）與其率領的 WHY Architecture 團隊改造。拉帕・揚特拉薩曾於1996 年至 2003 年間，擔任安藤忠雄的助理長達 8 年，過去 20 年，他曾為羅浮宮、紐約大都會藝術博物館等國際知名機構設計過建築，dib Bangkok 則是他首次在泰國完成的大型公共建築。

中庭曲線階梯可達2樓免費參觀。（記者董柏廷攝）

館名「dib」（ดิบ）在泰語中意指「原始的」、「自然的狀態」或「未完成的」，這不僅能彰顯建築對原始結構的敬意，也象徵著當代藝術不斷演變、無窮生命力，建築設計不用新的手法覆蓋舊有痕跡，而是透過「針灸式建築」重新改造原建物，剔除多餘裝飾，讓鋼構骨架、裸露混凝土與鋸齒狀屋頂重新顯影。建築師保留了原始倉庫的鋸齒狀屋頂，轉化為引入北向自然光的重要裝置，讓原本剛硬的鋼骨與混凝土，隨時序呈現出不同層次的光影律動。館外1400平方公尺的幾何庭院，靈感來自京都龍安寺枯山水，卻巧妙融入了曼谷早年常見的鍛鐵門元素。當參觀民眾踏上行人通道，看著倒影池將外界喧囂一分為二，那種從都市躁動過渡到內省沉靜的儀式感，正是這座美術館送給訪客的第一份禮物。

中庭曲線階梯造形特別。（記者董柏廷攝）館名「dib」（ดิบ）在泰語中意指「原始的」、「自然的狀態」或「未完成的」。（記者董柏廷攝）

現階段，1樓庭院區正展出德國藝術家阿麗莎．柯維德（Alicja Kwade）的裝置作品〈Pars pro Toto〉，由 11 顆大型石球構成，象徵行星運行的秩序，並在水面映照下形成耐人尋味的對話。展覽內部的驚喜更是源源不絕，光影大師詹姆斯塔瑞爾（James Turrell）在泰國的首件永久性裝置《Straight Up》，讓觀者透過極簡的光影重新定義視覺；泰國藝術先驅蒙天．布瑪（Montien Boonma）則用氣味裝置與傳統語彙對話；共構出一場視覺與精神的跨國共振饗宴，同時，展間不僅有德國大師安塞姆基弗（Anselm Kiefer）的沉重厚實，也有韓國藝術家李昢的纖細轉向，共80件作品在三層樓空間中，安靜地講述那些「未見」與「未說」的故事。

德籍藝術家阿麗莎．柯維德（Alicja Kwade）的裝置作品〈Pars pro Toto〉。（記者董柏廷攝）2樓戶外區可見光影大師詹姆斯塔瑞爾（James Turrell）在泰國的首件永久性裝置作品《Straight Up》。（記者董柏廷攝）

dib Bangkok 建築最動人之處在於它不急著定義藝術，而是提供一個「容納流動意識」的容器。美術館存在的意義，也彷彿為混亂而快速的曼谷街頭，進行一場精準的安靜針灸。它成為是一處連結工業記憶、社區傳統與全球美學的所在，讓藝術隨著天窗灑落的陽光，緩緩滲透進每個人的感官之中。

