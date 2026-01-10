第8屆Art Future藝術未來博覽會信義區登場 40間藝廊共築青年藝術新星舞台

台師大藝術家葉哲瑀「假仙境」系列作品，探討數位時代與消費神話之間的交集。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第8屆ART FUTURE藝術未來博覽於昨（9）日正式開幕，在台北君悅酒店展至11日，本屆展會匯聚超過40間藝廊與機構，呈現橫跨六國、逾300位藝術家的作品。藝術未來博覽會暨大苑藝術創辦人張學孔指出，此次展會具備3大特色，包含持續為藝術院校提供舞台的「新媒體明日之星」、台日跨國合作交流計畫，以及與「藝術尋寶 Art Hunt」合作呈現的經典藝作。展會多年來已呈現超過800位青年藝術家的創作，致力於打造兼具文化交流與新秀培育的指標性平台。

台師大藝術家黃志翔展出「靜夜」系列作品，以月相圓缺與花開花落呼應「時間」元素。（記者董柏廷攝）

本屆博覽會中，國立台灣師範大學推出4位青年創作者，分別以不同媒材與形式，提供不同的觀感經驗，令人印象深刻。其中，葉哲瑀的「假仙境」系列作品探討數位螢幕與消費神話的交集，標題取自閩南語「假仙」（Ki-sian）一詞，藉此揶揄當代廣告刻意營造的虛假感。葉哲瑀透過繪畫演繹數位介面的圖層邏輯，將中國傳統仙山符碼與時尚品牌經典紋飾並置，反映現代人與無所不在的數位影像之間複雜的關係。另一位創作者黃志翔則展出「靜夜」系列，他以不同的月相組成花的形態，傳達生命如月如花般生生不息的循環，在夜空的升起與消失中展現脆弱而珍貴的美麗。

黃志翔〈Moooon〉水彩、畫布，70公分（直徑）。2025。（記者董柏廷攝）

新媒體藝術亦是本屆展會的關注焦點，由羅禾淋帶領的國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所學生聯展，呈現了多項創新實驗。林沛涵與葉恩彤共同創作的裝置作品《時光旋映》，利用摩天輪旋轉結構回應等待與觀看的關係，作品中的色彩僅在特定時刻經由光的介入才得以被看見，使影像成為一種短暫被啟動的顯影狀態。此外，展會也特別舉辦「藝術尋寶」特展，展出大師達利（Salvador Dali）以及葉世強、李仲生、霍剛、熊秉明、顧福生等知名華人藝術家的經典小品，為市場注入多元的收藏視角。

韓國藝術家金于填不銹鋼雕塑作品。（記者董柏廷攝）

同時，為促進跨機構的藝術交流，本屆博覽會與富邦美術館展開合作。凡持有2026藝術未來博覽會邀請函或註冊為貴賓者，於展覽期間均享有富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展全票8折優惠，主辦單位藝術未來博覽會更期望透過跨國、跨界的寬廣格局，提昇展會高度，並落實推動青年創作者成為藝術新星的初衷。

