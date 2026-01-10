自由電子報
藝文 > 即時

吳偉丞×王旋「物的自律」咖啡器創作展 探索工藝與生活的安靜姿態

2026/01/10 17:11

展場一隅呈現吳偉丞與王旋的作品對話，吳偉丞充滿建築感的陶製咖啡杯與王旋具備音樂律動感的金屬咖啡架，譜寫出一場工藝交響曲。（記者董柏廷攝）展場一隅呈現吳偉丞與王旋的作品對話，吳偉丞充滿建築感的陶製咖啡杯與王旋具備音樂律動感的金屬咖啡架，譜寫出一場工藝交響曲。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕「物的自律 The Autonomy of Objects」咖啡器創作展，即日起至2月2日於台北「罐空間」正式展出。展覽由工藝策展人暨茶美學家許月娘策劃，集結陶藝家吳偉丞與設計師王旋，並結合裝置藝術創作者鍾雅涵的金工製作，構築出一幅屬於當代咖啡工藝的生活風景。展覽試圖跳脫單純的風格營造，透過兩位創作者成熟的能量，探討器物如何在生活中展現所在位置的深度。

王旋設計的咖啡濾器支架有著優美弧線，與白色圓柱體底座形成比例平衡，支撐著吳偉丞設計的簡約陶製濾杯。（記者董柏廷攝）王旋設計的咖啡濾器支架有著優美弧線，與白色圓柱體底座形成比例平衡，支撐著吳偉丞設計的簡約陶製濾杯。（記者董柏廷攝）

策展人許月娘指出，本次展覽集結兩位成熟創作者的能量，讓器物站在最適當的位置，進而形成咖啡的深度。她說明，展覽重點不在於刻意營造氛圍，而是將工藝家的生活方式展現於器皿安靜存在的姿態。許月娘形容吳偉丞為陶藝界的建築師，其創作二十餘年，陶土在手中呈現出如同建築體般的線條；而王旋則以設計切入，將銅器焊接形成如同西洋「銅管樂器」與東方樂器「笙」結合的韻律感。許月娘表示，兩位工藝家各自在位子上靜靜地創作，合起來就像共同彈奏一首交響曲，透過器物讓品飲咖啡成為一件有深度的事情。

陶藝家吳偉丞 1976 年作品以直覺為起點，將陶視為一種建築形式。吳偉丞受訪時強調，他在創作上專注於造形的投入，因此自然地將釉色單純化，甚至不上釉或只上金屬釉，避開色彩著墨以突顯俐落的線條與表面質感層次。他偏愛以質感陶泥塊面結合金屬線條，讓物件如同縮小版的當代建築。

設計師王旋以水泥量體構築出俐落支架，承載陶藝家吳偉丞製作的青色質感濾杯，以及咖啡杯相得益彰的靜態美感。（記者董柏廷攝）設計師王旋以水泥量體構築出俐落支架，承載陶藝家吳偉丞製作的青色質感濾杯，以及咖啡杯相得益彰的靜態美感。（記者董柏廷攝）

設計師王旋長期關注自然、時間與器物在使用中累積的關係。王旋說明，這次展覽的創作是「貼著吳偉丞（的作品）走」而產生新想法。他認為吳偉丞的作品空間感強，因此自己在製作新物件時，嘗試以水泥抓取大的量體，並在造形上思考如何配合吳偉丞的作品。王旋表示，作品在造形上追求不同角度看都有不同感覺，特別玩了一些帶有音樂感的樂器形式設計，使作品的視覺觀感也能有「音樂性」。

展覽透過吳偉丞富含現代語彙的陶藝與王旋的設計思維，呈現一種克制而內斂的創作態度，展出的陶藝咖啡杯皆為獨一無二，不追求完整修飾性，而是在手感比例與結構中記錄創作過程。此外，鍾雅涵的金工製作則在兩位工藝家的作品基礎上，提煉出不同的生活感受。在快速消費的時代，「物的自律」邀請觀者重新感受工藝節奏，讓器物以自身的存在靜靜支撐更深刻的生活方式。

