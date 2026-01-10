自由電子報
藝文 > 即時

玉山未遠、花季未了 路寒袖與陳思嫻用詩回應土地與傷痕

2026/01/10 20:10

路寒袖《向玉山》與陳思嫻《花季未了》新詩集，今日在台南發表。（記者洪瑞琴攝）路寒袖《向玉山》與陳思嫻《花季未了》新詩集，今日在台南發表。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南政大書城今（10）日舉辦「詩人極光—雙詩集分享會」，金曲獎最佳作詞人、台語詩壇重要作家路寒袖，與林榮三文學獎新詩首獎得主陳思嫻，分別發表新詩集《向玉山》與《花季未了》，透過朗誦、對談與音樂展演，呈現詩的多重面貌。

路寒袖長年與音樂人、劇場與影像創作者合作，創作橫跨地方地景、人文記憶與公共文化。他分享，自己與音樂人詹宏達早在高中時期便結識，卻在相隔20多年後因緣再度相逢並展開合作，許多詩作由詹宏達譜曲。路寒袖感性表示，詹宏達雖於2024年辭世，但兩人合作時光真誠而熱情，至今仍深深懷念。

《向玉山》中約有6、7成作品與詹宏達合作相關，其中〈春天的花蕊〉為台語流行音樂注入雅緻詩性，被視為「台灣雅歌」的經典代表。路寒袖也鼓勵書迷「有生之年必登玉山」，自己已登玉山9次，期盼完成第10次，直言親身攀登能更深刻體會台灣之美，進而珍惜這片土地。

台語詩壇重要作家路寒袖分享創作之路。（記者洪瑞琴攝）台語詩壇重要作家路寒袖分享創作之路。（記者洪瑞琴攝）

陳思嫻則分享她在詩中對畫面感與音樂性的追求，以及創作如何回應時代與社會處境。《花季未了》全書分為6輯，從青春、信仰到極為私密的情感書寫，記錄傷口、追尋與生命行走的軌跡。她現場朗誦以愷愷兒虐案為創作背景的〈如果我能長大〉，低緩而沉痛的文字，令在場聽眾動容。

這場晨星出版「詩人極光系列：跨詩代交響」分享會，由台師大台灣語文學系副教授呂美親主持，現場除朗誦多首詩作外，也深入談及詩與音樂、影像、劇場的跨界實踐。兩位「跨詩代」詩人透過朗讀與對談，展現詩如何從台語經典歌謠走向社會現場，不只是文學展演，更以詩歌直面公共議題。

台南市雅風台語學會由會長王李子峯率領獻唱〈春天的花蕊〉，以台語古典歌聲向詩致敬，為分享會增添溫馨。

