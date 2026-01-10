紙風車彩排驚見白沙屯媽祖進場 過程曝光

紙風車劇團2026年首場演出，驚喜迎接白沙屯媽祖進場看彩排。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026是紙風車368兒童藝術工程20週年，今年首場演出於今（10）日晚間在台中外埔登場，沒想到下午進行彩排時，突然迎來超級大貴賓白沙屯媽祖，台上演員及工作人員驚訝得手足無措，全都停下動作，經轎班人員說不用停下來，又驚又喜的團隊成員們，決定為媽祖娘娘表演一段舞蹈，然後見媽祖娘娘歡快離開。

白沙屯媽祖突繞進演出現場，台上演員又驚又喜，合掌感恩。（紙風車提供）

紙風車表示，下午彩排時，有聽見媽祖的座轎原本經過門口，沒想到又繞進演出的廣場，先在控台前面徘徊一會兒之後，決定衝向前。轎班人員則說，原本在外面大馬路前行，突然回頭往外埔夜市走，不知道媽祖娘娘要去哪裡，進到裡面才發現是紙風車在彩排，笑說「媽祖娘娘想要看演出啊！」

導演決定請演員為媽祖娘娘好好跳一段舞，轎班人員就特地讓娘娘轉身面對舞台，輕快樂音中，充滿活力的舞蹈讓現場觀眾也跟著跳起來。整段彩排後，媽祖娘娘起轎，開心搖晃並輕觸舞台，隨後歡快離開。

紙風車執行長張敏宜說，前幾年曾接到白沙屯拱天宮邀請演出，因檔期關係沒有安排成，今天白沙屯后里分會前來，「感謝媽祖娘娘賜福！似乎也是來提醒要記得去演出啊！」第一次遇到媽祖娘娘驚喜現身，也是新年好彩頭，給予團隊很大的鼓勵。

