在縱谷平原享受舒心風格之旅 理想大地推「躍馬迎春」春節系列專案

花蓮理想大地渡假飯店推出「躍馬迎春」春節系列專案，邀請旅客徜徉自然，享受團聚與祝福的春節之旅。（理想大地渡假飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎農曆春節假期，花蓮理想大地渡假飯店推出「躍馬迎春」春節系列專案，自2月16（除夕）至20日（初四）熱鬧登場，內容橫跨住房、餐飲、活動與公益聯名甜點，從3款主題住房、寵物友善旅宿、年菜外帶、尾牙春酒專案，到限定市集與節慶體驗，打造適合親子、好友、毛孩共度的新春假期。

理想大地於2025年獲PetFAC寵物友善金級認證，春節期間推出萌寵同樂住房專案。（理想大地渡假飯店提供）

3款專屬住房主題有：主打1泊3食與遊艇導覽的「團圓饗樂」，是三代同堂首選；「午茶輕旅」含風味下午茶與晚餐，適合情侶或朋友自在放鬆；「樂遊假期」規畫主題遊程、生態竹筏等體驗，為親子家庭打造寓教於樂的春節回憶。此外，對許多寵物家庭來說，春節出遊的重點不只是團圓，更是與毛孩共享時光。理想大地於2025年獲PetFAC金級認證，春節住房專案全面升級寵物友善體驗，3款主題住房皆開放毛孩入住，房內備有寵物床、洗毛精、食器與尿墊等實用備品。園區更貼心安排「毛孩專船導覽」，讓毛孩與主人一同搭船遊覽應許運河，並攜手寵物料理品牌「毛私廚」推出限定版「澎湃餐盒」，讓毛孩在假期也能吃得安心、有儀式感，享受被照顧的團圓時光。

請繼續往下閱讀...

理想大地年菜外帶即日起至1月31日前預訂並完成付款，享9折優惠。（理想大地渡假飯店提供）

餐飲方面，理想大地春節期間推出中西合璧的自助百匯，雙主廚聯手以經典粵式團圓菜搭配創意西式佳肴，端出最有年味的豐盛饗宴。中式菜色選用花蓮在地好料，結合細膩火候，傳遞熟悉的團圓滋味；西式料理則以當令食材與多國風格入菜，呈現繽紛新意，滿足親子、長輩與年輕族群的多元口味。想把年味帶回家，也有美味外帶選擇，飯店同步推出兩款春節年菜外帶料理：「極品圍村盆菜」結合多款高檔食材與祕製醬汁，層次豐富、「瑤柱胡椒豬肚雞湯」是團聚餐桌上的暖心首選，即日起至1月31日前預訂並完成付款，即可享9折優惠。針對尾牙春酒需求，理想大地相關提供中式合菜與西式自助2種選擇，端出粵菜經典與多國料理，專案依訂席人數還可升級加值服務，包含專屬包廂、舞台音響、摸彩箱、紅酒贈品與專屬海報設計等，讓企業聚會熱鬧又不失儀式感。

理想大地與雅理藝術文化基金會合作，推出公益限定甜點「玫瑰紅豆鬆糕」。（理想大地渡假飯店提供）

此外，年節期間，廣受旅客喜愛的品牌活動「水岸有聲日」將於PAARK水岸生活園區推出春節限定版本，結合文創市集、在地音樂表演與互動遊戲，打造人文與藝術交融的節慶亮點。飯店園區內亦將同步展開多項春節活動，包括舞獅迎春、財神發紅包與夜間限定的煙火秀，璀璨光影於湖畔綻放，為新年揭開幸福序幕。理想大地與雅理藝術文化基金會更聯名推出公益限定春節榚點「玫瑰紅豆鬆糕」，象徽思念與祝福。更多相關內容詳詢理想大地官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法