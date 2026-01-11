自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

在縱谷平原享受舒心風格之旅 理想大地推「躍馬迎春」春節系列專案

2026/01/11 11:30

花蓮理想大地渡假飯店推出「躍馬迎春」春節系列專案，邀請旅客徜徉自然，享受團聚與祝福的春節之旅。（理想大地渡假飯店提供）花蓮理想大地渡假飯店推出「躍馬迎春」春節系列專案，邀請旅客徜徉自然，享受團聚與祝福的春節之旅。（理想大地渡假飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎農曆春節假期，花蓮理想大地渡假飯店推出「躍馬迎春」春節系列專案，自2月16（除夕）至20日（初四）熱鬧登場，內容橫跨住房、餐飲、活動與公益聯名甜點，從3款主題住房、寵物友善旅宿、年菜外帶、尾牙春酒專案，到限定市集與節慶體驗，打造適合親子、好友、毛孩共度的新春假期。

理想大地於2025年獲PetFAC寵物友善金級認證，春節期間推出萌寵同樂住房專案。（理想大地渡假飯店提供）理想大地於2025年獲PetFAC寵物友善金級認證，春節期間推出萌寵同樂住房專案。（理想大地渡假飯店提供）

3款專屬住房主題有：主打1泊3食與遊艇導覽的「團圓饗樂」，是三代同堂首選；「午茶輕旅」含風味下午茶與晚餐，適合情侶或朋友自在放鬆；「樂遊假期」規畫主題遊程、生態竹筏等體驗，為親子家庭打造寓教於樂的春節回憶。此外，對許多寵物家庭來說，春節出遊的重點不只是團圓，更是與毛孩共享時光。理想大地於2025年獲PetFAC金級認證，春節住房專案全面升級寵物友善體驗，3款主題住房皆開放毛孩入住，房內備有寵物床、洗毛精、食器與尿墊等實用備品。園區更貼心安排「毛孩專船導覽」，讓毛孩與主人一同搭船遊覽應許運河，並攜手寵物料理品牌「毛私廚」推出限定版「澎湃餐盒」，讓毛孩在假期也能吃得安心、有儀式感，享受被照顧的團圓時光。

理想大地年菜外帶即日起至1月31日前預訂並完成付款，享9折優惠。（理想大地渡假飯店提供）理想大地年菜外帶即日起至1月31日前預訂並完成付款，享9折優惠。（理想大地渡假飯店提供）

餐飲方面，理想大地春節期間推出中西合璧的自助百匯，雙主廚聯手以經典粵式團圓菜搭配創意西式佳肴，端出最有年味的豐盛饗宴。中式菜色選用花蓮在地好料，結合細膩火候，傳遞熟悉的團圓滋味；西式料理則以當令食材與多國風格入菜，呈現繽紛新意，滿足親子、長輩與年輕族群的多元口味。想把年味帶回家，也有美味外帶選擇，飯店同步推出兩款春節年菜外帶料理：「極品圍村盆菜」結合多款高檔食材與祕製醬汁，層次豐富、「瑤柱胡椒豬肚雞湯」是團聚餐桌上的暖心首選，即日起至1月31日前預訂並完成付款，即可享9折優惠。針對尾牙春酒需求，理想大地相關提供中式合菜與西式自助2種選擇，端出粵菜經典與多國料理，專案依訂席人數還可升級加值服務，包含專屬包廂、舞台音響、摸彩箱、紅酒贈品與專屬海報設計等，讓企業聚會熱鬧又不失儀式感。

理想大地與雅理藝術文化基金會合作，推出公益限定甜點「玫瑰紅豆鬆糕」。（理想大地渡假飯店提供）理想大地與雅理藝術文化基金會合作，推出公益限定甜點「玫瑰紅豆鬆糕」。（理想大地渡假飯店提供）

此外，年節期間，廣受旅客喜愛的品牌活動「水岸有聲日」將於PAARK水岸生活園區推出春節限定版本，結合文創市集、在地音樂表演與互動遊戲，打造人文與藝術交融的節慶亮點。飯店園區內亦將同步展開多項春節活動，包括舞獅迎春、財神發紅包與夜間限定的煙火秀，璀璨光影於湖畔綻放，為新年揭開幸福序幕。理想大地與雅理藝術文化基金會更聯名推出公益限定春節榚點「玫瑰紅豆鬆糕」，象徽思念與祝福。更多相關內容詳詢理想大地官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應