年味濃了！國美館展出「馬躍揚名一馬年年畫特展」 蘋果旋轉木馬吸睛

蔡庭歡（左）繪製「馬踏蘋安轉運來」奪第41屆版印年畫首獎。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕國立台灣美術館舉辦第41屆版印年畫「馬躍揚名-馬年年畫特展」，即日起展出2件委託創作及88件首獎、優選、佳作及人選作品，其中，蔡庭歡「馬踏蘋安轉運來」以巨型蘋果造型的旋轉木馬，3匹馬承載馬上幸福、馬上發財及馬上平安等，充滿歡騰喜氣獲首獎及年曆首頁，蔡庭歡與家人在大海報前與民眾提前歡慶年味。

「中華民國版印年畫徵選活動」自1985年創辦邁入第41屆，國美館長陳貺怡、評審委員鐘有輝、賴振輝及張家瑀今天下午陪同近百名得獎者，提前分享馬年喜氣，雲林縣斗南鎮新光社區發展協會創意布馬陣舞開場表演，讓國美館演講廳充滿吉祥、應景氛圍，賓客拿著「馬踏蘋安轉運來」封面年曆相互祝福。

請繼續往下閱讀...

展場舞台掛上巨幅「馬踏蘋安轉運來」海報，作者蔡庭歡及家人向賓客分享濃厚年味，蔡庭歡說，巨型蘋果造型的旋轉木馬，象徵「平安果」寓意守護與圓滿，至於3匹馬承載幸福、發財及平安」，帶領觀眾想像奔馳團圓祝福氛圍，蘋果、橘子與金幣象徵平安、吉利與富貴，隨著旋轉木馬在綠地間流轉不息。

陳貺怡強調，首獎優秀創作6件，包括金昱慈〈馬步春風〉，以金馬象徵吉祥勝利，將馬的神格以色彩和裝飾優美方式呈現，游智涵〈馬奔丙午〉，描繪紅馬駕駛賽車衝向終點，陳永欽〈馬躍揚名〉，呼應台灣作為品片生產王國榮耀，李岳霖〈黑馬贏新年〉描繪黑馬氣勢磅礡，一條「贏」字金項鍊，楊振華〈駿馬迎春〉駿馬佇立於林間水畔。

國美館說，版印年畫今年共有164件作品參與徵選，經多輪評選擇出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選52件展出，展覽特別規劃「版印年畫教育展示及體驗」，提供數位科技互動及版印年畫體驗，「馬躍揚名一馬年年畫特」即日起於國美館203至205展覽室，展至3月23日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法