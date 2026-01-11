自由電子報
藝文 > 即時

蕭東意跨界編導古典音樂會 男高音笑稱：像有交響樂的單口相聲

2026/01/11 22:11

近年在劇場與影視發展都相當受歡迎的蕭東意，跨界為音樂會擔任編導。（台北愛樂文教基金會提供）近年在劇場與影視發展都相當受歡迎的蕭東意，跨界為音樂會擔任編導。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年是台北愛樂少年樂團成立20週年，從1月開始就陸續端出精彩的演出，其中，「故事音樂盒」系列音樂會「仲夏夜之天方夜譚」，由指揮劉柏宏、游家輔領軍，小提琴家李宜錦擔任客席首席。還有2個特別的靈魂人物，就是喜劇演員蕭東意跨界為音樂會擔任編導，由男高音張殷齊擔任說書人，成為有交響樂的單口相聲。

男高音張殷齊這次擔任說書人。（台北愛樂文教基金會提供）男高音張殷齊這次擔任說書人。（台北愛樂文教基金會提供）

此次音樂會由孟德爾頌《仲夏夜之夢》與李姆斯基–柯薩可夫《天方夜譚》2部經典作品選粹，分別描繪夢幻愛情與東方傳奇的奇想世界。而由蕭東意在幕後擔任編導寫劇本、張殷齊走到幕前說故事，可說是相當出人意表的組合。蕭東意參與整體構思，從戲劇結構與敘事節奏出發，重新梳理音樂與舞台之間的關係；張殷齊擔任說書人，結合聲音表情、角色轉換與音樂線索，成為串聯全場的重要引導。

兩人在受訪時就喜劇魂上身，以為他們一個歌唱界、一個戲劇界，是來自2個不同領域的跨界？但兩人異口同聲：「我們都來自搞笑界！」蕭東意坦承跟張殷齊合作是滿新鮮的嘗試，但也特別放心，因為是張殷齊。張殷齊則說，不知道為什麼，特別能get到蕭東意的笑點，在優美的古典音樂中間串場時，就會讓人放聲大笑，讓張殷齊感覺，有時候像脫口秀或單口相聲，卻能把人帶進殿堂裡，可說是一場有交響樂團的秀，很歡樂。

1月13日在台中國家歌劇院大劇院、14日在台北國家音樂廳演出。詳詢OPENTIX。

